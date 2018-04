Profanen una tomba del cementiri de Figueres i escampen els ossos realitzant formes

Un treballador del cementiri de Figueres va localitzar aquest dilluns al migdia una tomba profanada i les restes òssies escampades al terra realitzant diverses formes. L'empleat va veure el sepulcre malmès i va donar l'alerta pels volts de les tres de la tarda a la Guàrdia Urbana. Fins al lloc dels fets, també s'hi va desplaçar també una patrulla dels Mossos d'Esquadra. Quan hi van arribar, però, l'empleat ja havia recollir els ossos tot i que havia fet fotografies de la troballa. La policia investiga ara si es tracta d'una bretolada o d'algun tipus de ritual "satànic".

Aquesta no és la primera vegada que a les comarques gironines es produeixen troballes d'aquest tipus. L'any 2014 els Mossos van obrir una investigació per determinar qui havia profanat la tomba de la mare del 'Vaquilla' a Girona. Els autors de la bretolada es van endur diverses pertinences del sepulcre.



El misteri dels cranis de Roses



A finals de l'any 2015, a més, van localitzar a la platja dels Palangrers de Roses (Alt Empordà) vuit cranis i diverses restes òssies, entre les quals hi havia fèmurs. Va ser un home que feia snorkel a la zona qui va donar l'avís als Mossos d'Esquadra. Les restes es van enviar a analitzar a l'Institut de Medicina Legal de Girona, que va determinar que eren humanes però, a hores d'ara, encara no se n'ha pogut determinar la procedència.