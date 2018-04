VÍDEO | Una dona s'indigna perquè la missa a la catedral de Mallorca és en català

El vídeo protagonitzat per una turista granadina indignada perquè ha descobert que a Mallorca es parla català s'ha convertit en viral a les últimes hores.

La dona afirma que assistia a la missa de Resurrecció de la Seu de Palma però que va marxar perquè el capellà parlava en l'idioma propi de l'illa. Les seves declaracions a la televisió autonòmica IB3 s'han convertit en virals en les xarxes socials, on la majoria dels usuaris comenten les seves múltiples contradiccions.

"Resulta que [el capellà] comença a parlar de Déu, que si no sé què, que si no sé què quantos. Però això què és el que és? Em creia que això era Espanya", afirma la dona enfadada.

La turista sembla desconèixer l'idioma en què s'oficiava la missa fins que el periodista li ho indica i llavors afirma que l'acte religiós, al qual a més hi va anar la Família Reial, s'hauria de realitzar en espanyol, alhora que es queixa que al català "li falten paraules", encara que també assegura que "en realitat s'entén tot 'perquè en lloc de dir buenas noches diuen bona nit i en comptes de dir adios diuen' déu. Sempre van tirant pa 'dendro". El curiós del cas és que després d'assenyalar que als mallorquins "els falten paraules", preguntada d'on és, afirma que "de Graná '".

El colofó del vídeo el posa quan sembla no saber on ha viatjat i assegura que "és la primera vegada que vinc jo aquí ... a Canàries i l'última per descomptat".