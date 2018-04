Cifuentes es defensa i diu que el màster «és perfectament real i legal»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negat aquest dimecres de forma taxativa davant l´assemblea de Madrid que el seu títol de màster hagi estat falsejat i ha denunciat una "operació política" contra la seva persona. Segons Cifuentes: "el títol de màster és perfectament real i legal": "És un títol oficial i ni el meu currículum ni les meves qualificacions han estat falsejades ni falsificades". La presidenta de la Comunitat de Madrid també ha anunciat la presentació d´una querella contra " dues persones que han difós una versió que no té res a veure amb la realitat i que han utilitzat dades reservades", així com un acte de conciliació previ a una altra querella "per delictes contra l´honor". Les seves explicacions no han convençut els grups de l'oposició ni tampoc el seus socis de Ciutadans, que han advertit que la seva versió "no és creïble" i han anunciat la creació d'una comissió d'investigació.

La presidenta de la Comunitat de Madrid ha comparegut davant l´assemblea forçada per l´oposició després de 14 dies de polèmica (i nou de silenci) per diverses informacions periodístiques. La primera, la d´Eldiario.es que va posar al descobert que Cifuentes havia obtingut el màster amb notes falsificades i que una funcionària d´una altre campus va entrar al sistema per canviar dos "no presentat" per "notable". La polèmica fins i tot va afectar el rector de la Rei Joan Carles, que va defensar la versió de la presidenta de la Comunitat de Madrid i va atribuir els "no presentat" a un "error de transcripció".

Després altres informacions han posat al descobert que Cifuentes es va matricular al màster tres mesos després que es tanqués la inscripció i que altres alumnes no la van veure mai ni a les classes ni als exàmens. La última informació, la que ha publicat aquest dimecres Elconfidencial.com ha posat al descobert que l´acta que Cifuentes va exhibir per demostrar que havia cursat el màster no només havia estat fabricat el 21 de març, hores després que esclatés l´escàndol, sinó que dues de les tres signatures que conté son falses.

La presidenta de la Comunitat de Madrid –que no ha mostrat el treball final de màster com a prova- ha assegurat que les informacions sobre la falsedat del seu màster són "injúries" i formen part d´una "operació política contra la meva persona". Ha acusat el PSOE de provar de "guanyar a les xarxes el que no ha guanyat a les urnes" i ha advertit que "fracassaran en aquest bord intent de desestabilització institucional".

En tot cas ha ensenyat com a prova el document de la matrícula a la Universitat Juan Carles i també el seu certificat acadèmic personal on figuren les qualificacions. Ha afirmat que el "no presentat" és fruit d´un "error de transcripció" que ja havia estat comunicada a la universitat el 2014 . "Queda acreditada la falsedat d´un suposat tracte de favor en el meu màster" per "tirar per terra la meva reputació", ha dit.

La polèmica ha agafat a contrapeu el PP, que celebra la seva convenció a partir d´aquest divendres i que ha de preparar els candidats a les eleccions autonòmiques i locals del 2019 amb totes les enquestes en contra. De fet, el PP s´ha anat apartant de la primera línia de la defensa de la presidenta de la Comunitat de Madrid a mesura que la polèmica ha anat creixent. Malgrat que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es va mostrar convençut aquest dimarts que les explicacions de Cifuentes posarien punt i final a una polèmica "bastant estèril", fonts del PP apuntaven aquest dimecres que només esperen que la qüestió "s´acabi aviat", sense dir ja en quina direcció.