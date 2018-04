Envien a Junqueras un pòster de Cardona, Montserrat, Poblet i Santes Creus

Orio Junqueras té un petit tros del Bages a la seva cel·la de la presó d'Estremera. El vicepresident cessat per l'article 155 ha rebut, tal com ell mateix ha explicat a través d'un missatge d'Instagram, un pòster amb diferents imatges, entre elles una de Cardona i una de Montserrat.



«Com que malauradament no estic a prop de casa, mireu quina foto m'han fet arribar per posar-la a la cel·la: Cardona, mai vençuda. Montserrat, el nostre centre. Poblet i Santes Creus, el nostre origen», ha escrit Junqueras acompanyant la imatge del pòster.





Junqueras es troba ingressat a Estremera en presó provisional des del 2 de novembre per odre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Els recursos posteriors presentats davant del Tribunal Suprem han estat desestimats, com també ho ha estat la seva petició de ser traslladat a una presó catalana.