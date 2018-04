Familiars dels polítics presos enviaran cartes de forma massiva demanant «auxili» a líders europeus

L´Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), que agrupa els familiars dels polítics independentistes presos o a l´estranger, ha engegat aquest dimecres la campanya ´Europe, make a move´, amb la que espera omplir els despatxos dels caps de govern de cinc països europeus de cartes de catalans reclamant "auxili" i "ajuda" per la situació que viu Catalunya i la "vulneració de drets" que denuncien.

L´entitat ha preparat una missiva en les cinc llengües oficials d´Alemanya, Finlàndia, França, Irlanda i Portugal perquè els ciutadans la signin i l´enviïn als seus primers ministres de manera "massiva" i concentrada en el temps. Segons els familiars, la idea és que rebin la mateixa carta tants cops en un període de temps molt concentrat i així aconseguir un "impacte per saturació".

L´ACDC compta amb la col·laboració de les entitats i partits independentistes per tal de fer una molt alta distribució de la carta durant el dia de Sant Jordi, provocant així que les cartes s´enviïn majoritàriament durant aquest mes.

A la carta presentada aquest dimecres a Barcelona, es vol fer un "crit d´auxili" de part de "tots aquells que estem compromesos amb els valors democràtics i de defensa dels drets humans". "No podem obviar ni mirar cap a un altre costat amb el que està passant a Catalunya", asseguren a la missiva, tot demanant "ajuda" als dirigents i institucions europees.

A més de fer un relat del que, sota el seu punt de vostè, ha vingut succeint a Catalunya des d´abans de l´1 d´octubre, el model de carta denuncia també "l´onada d´actruacions policials, judicials i governamentals greument vulneradores de drets fonamentals reconeguts a la Convenció europea dels drets humans, la Carta de drets fonamentals de la UE i la pròpia Constitució espanyola".

Igualment es recorda l´aplicació de l´article 155 "incomplint de manera flagrant" les lleis constitucionals, i l´ús de la "violència física contra la ciutadania per participar en un referèndum" i la persecució judicial contra alcaldes i polítics, amb les "desproporcionades presons preventives" als diputats i membres del Govern destituït, així com l´atribució del delicte de rebel·lió "sense violència existent". A més, es denuncia també que amb tot això es vulnera "la separació de poders" i es posa "en risc l´estat de dret".

Per últim, la carta recorda que la Comunitat Europea va néixer amb el noble objectiu que el verí de l´autoritarisme i el feixisme no tornés mai més a apoderar-se dels estats que la conformen". "Avui la missió i l´ànima fundacionals de la UE estan en risc des del moment en que permet la deriva autoritària d´un dels seus estats membres, sense cap mena de reacció per impedir-ho", afegeix la missiva.