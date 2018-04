La Fiscalia alemanya demana que es tramiti l'extradició de Puigdemont per «alta traïció»

La Fiscalia del land alemany de Schleswig-Holstein va demanar ahir presó preventiva per a Carles Puigdemont mentre dura tot el procés d'extradició, que es podria allargar de 60 a 90 dies. En un comunicat, el ministeri públic va afirmar que hi ha «risc de fuga». A més, la Fiscalia també va requerir al tribunal superior del land que admeti a tràmit la demanda d'extradició del president destituït per «alta traïció», l'equivalent alemany al delicte de rebel·lió espanyol, i també per «malversació de fons públics». El tribunal superior de Schleswig-Holstein ha de decidir ara si accepta les peticions de la Fiscalia.

La Fiscalia explica que, després de fer una «anàlisi exhaustiva» de l'euroordre del Tribunal Suprem espanyol, ha conclòs que «és pertinent una petició d'extradició». També valida els dos delictes que li imputa la justícia espanyola: rebel·lió i corrupció. Sobre el primer, diu que «té un equivalent en els articles 81 i 82 del codi penal alemany», que fan referència a «l'alta traïció» contra Alemanya o els seus lands. «Una concordança idèntica entre les regulacions alemanya i espanyola no és necessària legalment», continua. El comunicat diu que els càrrecs de la justícia espanyola de rebel·lió «essencialment inclouen l'acusació de celebrar un referèndum anticonstitucional tot i els disturbis violents que es preveien».



Els arguments de Llarena

En aquest context, la Fiscalia regional alemanya assenyala que «l'acusació de rebelió bàsicament comprèn el retret de dur a terme un referèndum inconstitucional a pesar que s'esperaven violents disturbis», l'argument en què es fonamenta la interlocutòria del jutge del Suprem Pablo Llarena, que instrueix la «causa especial» contra la cúpula del procés independentista, per atribuir a 13 dels 25 encausats el delicte de rebel·lió.



Decisió «lògica»

Conegut l'anunci de la Fiscalia, l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, va parlar de decisió «lògica» que el seu defensat ja tenia «assumida», ja que l'excepcionalitat l'hauria provocat un posicionament contrari a iniciar el procés d'extradició. En declaracions a RAC1 Cuevillas va precisar que, ara, el tribunal determinarà si els fets detallats en l'euroordre de Llarena «són delicte» sota l'òptica del Codi Penal alemany, però que en cap cas es pronunciarà sobre la versemblança dels esdeveniments, decisió que correspondrà, en qualsevol cas, a la justícia espanyola. Cuevillas no va descartar presentar alternatives per eludir la presó preventiva.