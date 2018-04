L'autora del tiroteig a Youtube era una activista vegana que havia acusat l'empresa de discriminació

La Policia nord-americana ha identificat l'autora del tiroteig que va deixar tres persones ferides dimarts a la seu de Youtube a San Bruno, a l'estat de Califòrnia, com Nasim Najafi Aghdam, una blocaire vegana que va acusar la companyia de censurar les seves vídeos.

Els agents han confirmat que Nasim Najafi Aghdam, una dona de 39 anys de San Diego, va ser qui va perpetrar l'atac de dimarts a la seu de Youtube, on treballen 2.000 persones. Aghdam va ferir tres persones: dues dones -una 32 anys i una altra de 27- i un home de 36 anys, que es troba en estat crític, tal com han explicat fonts mèdiques citades pel diari local 'Los Angeles Times' . El tiroteig va acabar quan Aghdam es va suïcidar.

"El departament de Policia de Sant Bru està investigant el motiu del tiroteig. Fins al moment, no hi ha indicis que l'autora conegués a les víctimes o que tingués com a objectiu matar certes persones en concret", ha informat la policia en un comunicat .



La dona odiava Youtube



Segons informa el mitjà californià The Mercury News, Aghdam era una usuària molt activa a YouTube, Facebook i Instagram. A més, Aghdam gestionava un web anomenada 'NasimeSabz.com' (Brisa verda en persa), on escrivia sobre la cultura persa i el veganisme i crítiques a Youtube. En el seu canal en aquesta xarxa social, la dona penjava rutines d'exercici físic poc convencionals, imatges explícites d'abusos contra animals i tutorials de cuina vegana.

Tots els perfils socials de l'autora del tiroteig han estat eliminats aquest dimarts, però el citat mitjà hi va accedir prèviament. En una publicació d'Instagram del passat 18 de març, l'autora del tiroteig va criticar que "tots" els seus canals de YouTube havien estat "filtrats" per la plataforma, perquè els seus vídeos "difícilment" poguessin aconseguir visualitzacions.

Aghdam va alertar en aquest missatge de la "tàctica pacífica" usada a Internet per "censurar i suprimir" les persones que "diuen la veritat i no són bones per als beneficis financers i polítics del sistema i els grans negocis".

A finals de gener, va criticar en un vídeo que havia estat "censurada" per YouTube, després que la plataforma restringís l'edat mínima per veure un tutorial d'exercicis d'abdominals que havia publicat amb anterioritat. "El vídeo no té res de dolent, res sexual", ha lamentat llavors.

El pare de la sospitosa, Ismail Aghdam, ha dit a la Policia de Mountain View que la seva filla s'hauria desplaçat a la seu del gegant d'Internet perquè "odiava" la companyia. Abans del succés, la seva família havia denunciat la seva desaparició, però els agents l'havien localitzat hores abans del tiroteig dormint al seu cotxe, que estava estacionat en un aparcament.

El president nord-americà, Donald Trump, ha transmès la seva solidaritat a les víctimes i familiars a través del seu compte de Twitter. "Em acaben d'informar del tiroteig a la seu de Youtube a San Bruno, Califòrnia. Els nostres pensaments i oracions estan amb tots aquells que s'han vist afectats. Gràcies a les nostres fenomenals forces de seguretat, que es troben ja al lloc dels fets ", ha asseverat.

Hi ha centenars de tirotejos cada any als Estats Units. El debat públic s'ha centrat en la possible aplicació de més restriccions a l'adquisició d'armes des de l'atac a un institut de Florida al febrer que va deixar 17 morts.