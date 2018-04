La Moncloa espera que la Fiscalia actuï de manera «contundent» contra els CDR

La Moncloa espera que la Fiscalia actuï de manera "contundent" contra els Comitès de Defensa de la Rpública (CDR), que considera que són grups sorgits de la "desesperació" d´un sector de l´independentisme davant la impossibilitat de fer efectiva la República, i "no reflecteixen" la societat catalana. Fonts del govern espanyol expressen la seva "satisfacció" per la decisió de la Fiscalia alemanya de demanar l´extradició del president destituït, Carles Puigdemont, i eviten parlar de cap calendari concret sobre la seva possible entrega, perquè ara "tot depèn dels tribunals". A més, tal com ja ha avançat l´ACN, el Ministeri de Justícia estudia la possibilitat d´impugnar l´acord de la Mesa del Parlament que permet que Puigdemont pugui delegar el seu vot als plens. Ho fa en base a l´informe dels lletrats del Parlament, contrari a aquesta possibilitat, i a les mesures cautelars dictades pel Tribunal Constitucional que impedien la delegació de vot de les persones afectades per una ordre de recerca, captura i empresonament per part de la justícia espanyola.

L´executiu espanyol s´expressa en la línia del que va apuntar aquest dimarts Mariano Rajoy, que va prometre combatre els CDR amb tots els mitjans policials i judicials de l´Estat. En roda de premsa a Algèria, en el marc d´un viatge oficial al país. Rajoy va assegurar que els CDR mantenen una actitud "violenta i intimidatòria".

Aquest dilluns la Fiscalia de l´Audiència Nacional ja va anunciar que actuarà "amb contundència" contra les activitats dels CDR a qui atribueix possibles delictes de "rebel·lió, malversació i altres contra l´ordre públic".

En un comunicat d´una sola pàgina, la Fiscalia assegurava que ja actua i "ho seguirà fent" contra les "intolerables actuacions" dels CDR per "dur a terme davant la justícia els autors i promotors d´aquests actes vandàlics que posen en perill no només la pau pública i l´ordre constitucional, sinó la mateixa essència del sistema democràtic".

La Fiscalia feia públic el comunicat després que el líder de Ciutadans, Albert Rivera, reclamés també dilluns al govern espanyol que actuï contra els "comandos separatistes violents" que segons va afirmar busquen bloquejar Catalunya.