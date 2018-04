La preinscripció escolar per al curs vinent no preveu la casella de castellà

Després del conflicte que va generar la possibilitat que el Ministeri d'Educació, fent ús de l'aplicació del 155 a Catalunya, pogués deixar escollir a les famílies la llengua d'escolarització dels infants, finalment no hi haurà casella lingüística per a la preinscripció del curs vinent, tal com ha avançat la Cadena Ser.

Fonts d'Ensenyament, el mateix dia en què el DOGC publica les normes que regulen la preinscripció escolar a Catalunya, han confirmat que no es preveuen canvis significatius per aquest procés, que s'inicia el divendres 13 d'abril. Tot i que el formulari de preinscripció encara no és públic, ho serà pocs dies abans d'iniciar el període, fonts del Departament han afirmat que no hi ha referències lingüístiques, tret de les que ja sortien en les preinscripcions anteriors, en què es preguntava les llengües que entenia l'infant. .