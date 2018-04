VÍDEO | Apareix una enorme esquerda a Kenya capaç de dividir Àfrica en dos

Una esquerda gegant de diversos quilòmetres ha aparegut a Kenya i, segons els geòlegs, podria dividir en un futur el continent africà en dos. L'enorme esquerda va aparèixer en una carretera principal de Mai Mahiu, una ciutat situada a la zona del Gran Vall del Rift, una important falla geològica i un dels terrenys més inestables d'Àfrica.

La via en què ha aparegut aquesta gran fissura uneix la ciutat amb la reserva natural Maasai Mara, i va sorgir després de setmanes de pluges, inundacions i tremolors.

"La meva dona va cridar als veïns que vinguessin i ens ajudessin a treure les nostres pertinences", assenyala Eliud Njoroge, recordant quan van notar per primera vegada l'esquerda a casa a Mai Mahiu el 18 de març.

Njoroge i la seva dona estaven dins de casa quan va aparèixer una esquerda a terra i es va començar a estendre. Mentre corrien, ja sabien que era més que un error de construcció. Altres esquerdes ja havien començat a aparèixer a la carretera principal de la seva ciutat. En els dies que van seguir, la casa es va tornar tan inestable que va haver de ser demolida. La parella encara està buscant un lloc on viure.

Tot i que el camí va ser arreglat en un dia, la fissura ha forçat a altres famílies a fugir i els geòlegs han advertit que aquesta es podria estendre encara més amb pluges intenses esperades en els pròxims dos mesos.

"La gent ha de ser sensible, especialment quan plou. Revisar si hi ha esquerdes, terra que s'enfonsa o tremolors", afirma el geòleg David Adede, que assenyala que les esquerdes corren gairebé en línia recta, de manera que avisar que si algú es topa amb una esquerda en el camí, cal allunyar-se.

Dividir Àfrica en dos

Segons els geòlegs, durant els propers milions d'anys, la falla tectònica subjacent podria dividir el continent en dos. Mentrestant, els geòlegs han advertit que les autoritats necessiten fer més per tenir en compte les línies de falles a l'hora de planificar les seves noves carreteres, línies ferroviàries i projectes d'infraestructura.

"Van construir la carretera sense saber que hi havia una falla, per això els contractistes estan en espera, perquè no saben a on va l'esquerda", conclou Adede.