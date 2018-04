Comín, Serret i Puig ja són en dependències judicials a Brussel·les per declarar

Els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig ja són en dependències judicials a Brussel·les per declarar davant d´un jutge d´instrucció, segons ha pogut confirmar l'ACN. El jutge haurà de decidir si els imposa mesures cautelars mentre es decideix sobre l'euroordre: és a dir, si poden sortir en llibertat amb condicions, com ja va passar el novembre passat, o si han d'entrar en presó preventiva.

El següent pas serà una vista als jutjats perquè el magistrat decideixi si són extradits o no. Els tres consellers que són a Bèlgica ja es van posar a disposició de la justícia belga quan el Tribunal Suprem va emetre les noves euroordres contra ells, i la fiscalia ja va dir llavors que els tenia localitzats. S'espera que les declaracions davant del jutge comencin "en breus". Així ho ha dit l'advocat Paul Bekaert, de l'equip jurídic de la defensa, a la seva arribada a l'edifici quan faltaven pocs minuts per les tres de la tarda. Segons l'advocat pot anar "per llarg".

Un dels escenaris que són sobre la taula és que el jutge belga deixi els tres consellers en llibertat provisional, ja que disposen d'una residència al país i previsiblement, com ja va dir la Fiscalia de Brussel·les la setmana passada, no hi ha "risc de fuga" i "són a la disposició de la justícia belga". Amb tot, dependrà del jutge decidir si han d'estar en presó preventiva o els deixa en llibertat amb cautelars, com ja va passar en l'anterior procés, i quines.

Les mesures adoptades al novembre pel jutge d'instrucció després de més de cinc hores de declaració van ser: no sortir de Bèlgica sense permís judicial, tenir una residència real al país i presentar-se sempre que se'ls requerís en persona a totes les citacions judicials o policials. El 5 de desembre, un dia després de la vista als jutjats belgues, la justícia espanyola va retirar les euroordres contra ells abans que el jutge belga pogués anunciar la seva decisió sobre l'extradició. A partir de llavors van deixar de tenir efecte les mesures cautelars imposades un mes abans.

El 23 de març el jutge del Suprem Pablo Llarena va reactivar les euroordres contra tots ells. A diferència de l'altre cop, però, només tres dels cinc processats es trobaven a Bèlgica. Clara Ponsatí lluita l'extradició des d'Escòcia, on va traslladar-se fa unes setmanes, mentre que Puigdemont és a Alemanya, on va ser detingut mentre tornava de Finlàndia direcció a Bèlgica.

En qualsevol cas, més enllà d'això, el ministeri públic ja va matisar la setmana passada que el procés iniciat ara no és una continuació o una reactivació de l'anterior, sinó que es tracta d'un nou procés basat en les últimes euroordres.