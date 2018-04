Qui és Hervé Falciani i què va fer?

La Policia Nacional va detenir aquest dimecres Hervé Falciani, un enginyer informàtic reclamat judicialment per Suïssa. Però, qui és Falciani i què va fer?

L'exinformàtic treballava a la filial suïssa del banc britànic HSBC, des d'on l'any 2008 va filtrar dades que impliquen en delictes de frau fiscal i blanqueig de diners a més de 106.000 clients d'aquesta entitat financera. El llistat amb el nom d'aquests clients és el què es coneix com la Llista Falciani.

En total, les persones implicades en l'afer acaparaven més de 100.000 milions de dòlars. Falciani va facilitar el document al Govern de França i posteriorment l'autoritat fiscal del país va iniciar una investigació.

Quina informació va extreure Falciani d'HSBC?



Segons ha transcendit als mitjans, les dades que va treure a la llum l'informàtic provenen de tres tipus d'arxius interns de l'entitat de diferents períodes. Un reflecteix els clients i els comptes privats associat a la branca suïssa del banc britànic, la majoria des de 1988 fins el 2007.

El segon és una còpia de la quantitat màxima dels comptes durant el 2006 i el 2007.

El tercer és un conjunt de notes sobre clients i converses que els empleats van mantenir amb ells el 2005.

L'escapada de Suïssa. De què l'acusen?



El banc HSBC i les autoritats suïsses consideren que Falciani va intentar vendre sense èxit les dades que va extreure de l'entitat financera. Per això el van acusar d'espionatge industrial i revelació de secrets.

Detingut el 2008 a Suïssa mateix, va aprofitar que va ser posat en llibertat per escapar a França. Allà va cooperar amb les autoritats gales per investigar els noms de la llista. També va passar per Espanya, on el 2012 va ser detingut per primer cop a petició de la justícia europea. L'Audiència Nacional, però, va declinar en aquella ocasió dur a terme l'extradició. Va ser el maig del 2013 quan l'Audiència va acceptar la petició de la Fiscalia i va rebutjar l'extradició a Suïssa de l'informàtic, en entendre que va denunciar "activitats sospitoses d'il·legalitat i fins i tot constitutives d'infraccions penals que de cap manera són susceptibles de legítima protecció".

Per què Suïssa torna a reclamar ara l'extradició de Falciani?



Tot i haver passat els darrers anys a Espanya amb protecció oficial i col·laborant amb la justícia espanyola, no ha estat fins ara quan ha estat detingut. Suïssa va reclamar concretament a l'Estat l'extradició el 19 de març a través d'una Ordre Internacional de Detenció.

Ho justifica pel fet que Falciani ha estat condemnat de forma ferma pel Tribunal Penal Federal suís que el novembre del 2015 el va sentenciar a cinc anys de presó per les filtracions sobre frau fiscal i blanqueig.

Hi ha qui apunta que l'ordre s'ha donat ara per part de Suïssa per intentar una cooperació amb Espanya facilitant l'extradició d'Anna Gabriel i Marta Rovira, que suposadament es troben al país helvètic.