Cifuentes no es planteja la dimissió: «Ni he comès cap irregularitat ni he mentit»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristna Cifuentes, ha insistit aquest divendres a defensar la seva «innocència» en el cas del màster de la Universitat Rei Joan Carles que hauria obtingut de manera irregular i ha avançat que no dimitirà perquè «ni he comès cap irregularitat ni he mentit». En una compareixença (la tercera en tres dies) abans de l'inici de la Convenció del PP, ha traslladat la responsabilitat a la universitat, que és qui «ha d'aclarir» què ha passat. Cifuentes s'ha presentat com una persona «perjudicada», sotmesa a un «setge mediàtic» i «a una situació personal d'una duresa extrema». «Si hi ha una persona interessada en arribar fins al final sóc jo», ha afegit.

Segons Cifuentes, totes les novetats que s'han conegut sobre el cas «corresponen a l'àmbit intern de la universitat» i a «formalitats administratives». En aquest sentit, ha insistit que «em vaig matricular, vaig pagar la matrícula, vaig aprovar i vaig presentar el treball de final de màster», un fet «acreditat en un document oficial que vaig demanar a la Universitat Rei Joan Carles». «No dimitiré per la senzilla raó que jo ni he comès cap irregularitat ni he mentit», ha dit.

La presidenta també ha afirmat que va presentar el treball final de màster davant un tribunal, tot i que no ha concretat més enllà del fet que «hi havia tres persones» perquè d'aquella presentació «en fa més de sis anys».

La negativa de Cifuentes a dimitir manté viva una polèmica que ja dura 16 dies i que marca la Convenció del PP, el conclau més important entre congressos al que participen tota la cúpula popular i del govern espanyol.