JxCat anuncia que ja té «lligat» amb ERC i la CUP investir Sànchez en segona volta

JxCat dona per fet que Jordi Sànchez serà investit en segona volta. Així ho ha assegurat la portaveu del grup parlamentari, Elsa Artadi, en una entrevista a TV3, aquest divendres al matí: "No tenim cap dubte que la passarem [la investidura] en segona votació, ho estem treballant. Tenim lligat a tres que passarà això", ha afegit per després confirmar que ja tenen pactat amb ERC i la CUP investir el número dos de JxCat en segona volta, és a dir, per majoria simple. D'altra banda, Artadi ha celebrat que la justícia alemanya deixés ahir en llibertat sota fiança Carles Puigdemont, perquè ara els advocats es podran centrar en "demostrar" que tampoc hi hagut delicte de malversació.

Sobre la investidura, Artadi ha reiterat que es manté el pla de fer president l'exlíder de l'ANC, encara que Puigdemont surti de la presó al llarg d'aquest divendres. Segons ha explicat, la via Sànchez és el camí que el propi Puigdemont va decidir seguir en el moment de conèixer la resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU. Per investir Sànchez en segona volta, però, JxCat necessita els vots d'ERC -els tindria assegurats- i que la CUP canviés les abstencions per vots afirmatius. Si no, en tindria prou que el conseller de Salut destituït, Toni Comín -a Bèlgica- renunciés a l'acta de diputat per tal que corri la llista, ja que no s'ha pogut acceptar per ara la delegació del seu vot.

"Hem de veure la situació de Comín, per si pot delegar o no, i gestionar-ho a tres, però aquest no serà el problema", ha afegit Artadi, que es mostra convençuda que Sànchez tindrà prou vots per ser investit. "La decisió és entre els tres i investir a segona ronda. A això també afectaran les decisions que pugui prendre Comín", ha insistit la portaveu de JxCat. Encara sobre la investidura, Artadi ha subratllat que si la investidura es fa és perquè el jutge del Suprem Pablo Llarena permet que es faci: "Si no la podem fer caldrà veure com continuem", ha conclòs.

Celebrar les victòries



D'altra banda, Artadi ha apostat per celebrar les "petites o grans victòries" que hi hagi, en relació a la decisió de la justícia alemanya d'alliberar el president destituït. La portaveu de JxCat ha explicat que els advocats la van trucar ahir per comunicar-li que calien 75.000 euros "per la fiança", sense especificar per aquí eren. Artadi es va pensar que eren per als consellers destituïts i que romanen a Brussel·les -i que ahir també estaven pendents de la justícia belga-, i que es va endur una gran sorpresa i alegria en saber que la fiança era per a Puigdemont.

Artadi també ha subratllat que el fet que caigui el delicte de rebel·lió és una "bona notícia" pels dirigents independentistes que estan empresonats. Així, els advocats ara podran centrar-se en demostrar que no hi va haver malversació, un fet que segons ha insistit Artadi ja van reconèixer el president espanyol, Mariano Rajoy, i el ministre Cristóbal Montoro al Congrés.