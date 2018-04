Els Mossos reben un premi a la comunicació del 17 d'agost

Els periodistes de la Catalunya Central van reconèixer ahir al vespre el cos dels Mossos d'Esquadra per la comunicació que van fer arran de l'atemptat del 17 d'agost passat a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. La comunicació en aquell moment i el que es va fer en les hores i dies següents s'ha considerat que havia contribuït a fer que la població pogués tenir una bona informació dels fets.

Els premis van lliurar-se a la part final d'una entrevista al periodista Ricard Ustrell, director d' El Suplement de Catalunya Ràdio. A l'altra banda de la taula hi tenia la periodista manresana Aurora Rodríguez, que el va fer passejar pel passat i el futur de la seva feina. Amb tot, va assegurar que no sap què farà el setembre ni on ho farà. Van parlar, també, de quin ha estat el seu treball en diferents mitjans, del llibre que ha escrit i d'anècdotes. Ustrell va lliurar el premi Plata. Enric Badia, president del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central, va lliurar el premi Plàtan.

L'atzar va voler que ahir coincidís la comunicació de les penes de les quals s'acusa el major Josep Lluís Trapero arran del procés català i del referèndum de l'1-O amb el premi del Col·legi de Periodistes. En el moment de l'atemptat, Trapero era cap del cos de Mossos d'Esquadra i va ser imatge pública d'aquesta comunicació, ja que es va veure en reiterades ocasions apareixent davant dels mitjans de comunicació.

Els Mossos d'Esquadra, un cos que està en el punt de mira de les institucions de l'Estat i que recentment ha tingut situacions de conflicte en accions dels CDR (també en un cas amb periodistes colpejats), es van mostrar molt satisfets pel reconeixement. Eva Abellán, sergent del cos de l'àrea de Comunicació, va ser l'encarregada de transmetre aquesta satisfacció i de compartir-la amb els membres de comunicació de la Catalunya Central i amb el cap dels Mossos en aquesta demarcació, el comissari Sergi Pla.

Abellán va destacar que per al cos era «un honor rebre el premi» i va remarcar que no es tracta d'una feina només de comunicació, sinó de l'eficàcia amb què va treballar el cos. Abellán va destacar la feina de tot el cos i va afirmar que als Mossos es guien per «la transparència, el rigor i el servei a la ciutadania». Va acabar la seva intervenció desitjant que «no calgui aplicar mai més un pla de crisi per una circumstància com un atemptat».

Mònica Garcia, regidora de Patum, va parlar en nom del Patronat de la Patum, que va ser qui va rebre el premi Plàtan per com es va fer la comunicació de la crisi dels plens de la Patum en les setmanes prèvies a la festa de l'any passat. Garcia va destacar els esforços que es fan des de l'Ajuntament per obrir la festa i va explicar que «es va decidir comunicar quan hi hagués solucions i no per capítols enmig de la crisi».