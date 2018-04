Puigdemont surt de la presó de Neumünster

Carles Puigdemont ja és fora de la presó. Pocs minuts abans de les 2 del migdia ha quedat en llibertat i ha sortit del centre penitenciari de Neumünster, on a la porta l'esperaven desenes de mitjans de comunicació. Han estat hores d'espera des que ahir l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein (nord d'Alemanya) el va deixar en llibertat sota fiança i va descartar el delicte de rebel·lió en el procés d'extradició a Espanya de l'expresident de la Generalitat. L'ANC va fer la transferència per abonar els 75.000 euros fixats pel jutge i un cop la Fiscalia alemanya ha comprovat el pagament, a les 11.14 n'ha ordenat l'alliberament.

El president destituït va ser detingut el 25 de març, pocs quilòmetres després d'entrar a Alemanya quan viatjava en cotxe direcció a Bèlgica, on volia posar-se a disposició de la justícia belga, i ha dormit 12 dies a la presó. Queda ara pendent que el mateix tribunal estudiï l'entrega a Espanya per malversació. Ahir va descartar la rebel·lió, contradient així l'ordre de detenció dictada pel jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena, que acusava Puigdemont del greu delicte, penat amb fins a 30 anys de presó pel Codi Penal espanyol.

En un comunicat, el jutge de Schleswig-Holstein ha explicat que només tramitarà la petició pel delicte de malversació de fons. Segons explica el tribunal en el comunicat, la sala primera Penal considera en principi que la imputació del delicte de rebel·lió és "inadmissible", però creu que sí que pot ser acceptat el de malversació de fons públics, de manera que el procés d'extradició segueix endavant.

L'Audiència no creu que Puigdemont corri risc de persecució política



Encara que afirma que continua el risc de fuga, el tribunal considera que en ser "inadmissible" el delicte de rebel·lió aquest es redueix de forma considerable, per la qual cosa va decidir deixar en llibertat el polític independentista amb una fiança de 75.000 euros.

Segons apunta, "per motius jurídics" no pot acceptar-se una extradició per rebel·lió d'acord amb el Codi Penal espanyol, ja que "els actes que se li imputen no serien punibles a Alemanya segons la legislació vigent aquí".

Segons la seva opinió, el delicte que podria ser equiparable a Alemanya, el d'"alta traïció", no pot aplicar perquè no es compleix el requisit de la "violència".

Es podrà moure pel país



Puigdemont no podrà deixar Alemanya sense autorització de la Fiscalia i haurà de presentar-se cada setmana davant la policia de Neumünster, segons ha determinat l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein en acordar la seva llibertat condicional. Així, si obté permís de la Fiscalia es podrà moure pel país. Aquestes mesures se sumen a la fiança de 75.000 euros que s'ha pagat amb la Caixa de Solidaritat de l'ANC. «És un èxit per al nostre client, que sempre ha expressat la seva confiança en la justícia alemanya», va indicar Till Dunckel, portaveu dels advocats alemanys Wolfgang Schomburg i Sören Schomburg, que s'han fet càrrec al país de la defensa del líder independentista.

El compte personal de Puigdemont a Twitter va publicar poc després un missatge en el qual es llegeix: «Ens veiem demà. Moltes gràcies a tothom!», al costat de la imatge de l'expresident català somrient i amb el polze alçat.

Després de conèixer-se la decisió de la justícia alemanya, es van succeir les reaccions a través de les xarxes socials, entre elles la del president del Parlament, Roger Torrent, que ho va considerar una «molt bona notícia» i que va insistir que «mai hi va haver violència», per la qual cosa el delicte de rebel·lió «és totalment infundat». El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va remarcar el «gran contrast» entre una justícia alemanya que «aplica el dret» i deixa en llibertat «innocents» i una justícia espanyola que actua segons el seu parer amb «condemnes prèvies» a les sentències. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, també va celebrar la decisió del tribunal d'Alemanya i va exigir la «llibertat dels presos polítics que es demostra que són ostatges». Junqueras va tuitejar una emoticona somrient.