Tres morts en un atropellament múltiple a la ciutat alemanya de Münster

La policia alemanya ha donat per acabada la recerca de sospitosos addicionals relacionats amb l'atropellament massiu d'aquesta tarda al casc vell de la ciutat alemanya de Münster que ha deixat diversos morts i ferits. Les forces de seguretat creuen a més que el perill ha acabat, segons fonts consultades per l'agència Reuters.



La Policia havia informat en un primer moment al 'Rheinische Post' que el conductor del vehicle, una furgoneta segons les primeres indagacions, es va treure la vida, possiblement d'un tret.



El ministeri de l'Interior alemany ha confirmar la mort de 3 persones i sis ferits crítics. Diversos mitjans parlen d'una xifra d'entre 30 i 50 persones ferides de diferent consideració. D'altra banda, fonts de bombers han estimat que el total d'afectats, sense precisar morts o ferits, ronda el mig centenar.



Bombers, les ambulàncies i Policia es troben en el centre de la ciutat avaluant la situació. La Policia local ha demanat evitar la zona.



Segons la policia, el responsable de l'atropellament ha emprat una furgoneta per atropellar als transeünts i comensals en els voltants del restaurant Kiepenkerl, un lloc popular entre els locals i turistes al centre del nucli antic de la ciutat de 310.000 habitants a l'estat de Renània del Nord-Westfàlia.



Es donava la circumstància que a la ciutat estava prevista una manifestació de protesta a favor de la població kurda, el que va motivar que bona part del desplegament dedicat a observar els manifestants es personés ràpidament al lloc del succés.







#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018