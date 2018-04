Últimàtum de Cs a Cifuentes

El portaveu de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha donat aquest dissabte un ultimàtum de 48 hores a la presidenta de la Comunitat, Cristina Cifuentes, perquè el PP doni suport a l'Assemblea de Madrid la comissió d'investigació que han proposat sobre el màster que la dirigent va cursar a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) o demanaran la seva dimissió.

En declaracions als mitjans de comunicació després de la celebració del Comitè Autonòmic a la seu nacional del partit, Aguado ha sostingut que s'han viscut "17 dies d'una veritable vergonya" a la regió però ara és el moment de saber si els populars 'estan "per saber la veritat o per callar, si estan del costat de la transparència o de l'opacitat".

"Ho hem tingut clar des del primer moment. Tenim clar que anirem fins al final. No ens importa qui hagi de caure per saber la veritat. Si el PP vol conèixer-la demanem que doni suport aquesta comissió, que escullin en 48 hores o donar suport la comissió o la dimissió ", ha dit, per a continuació reiterar que ha d'estar signada per tots els seus diputats abans d'aquest mateix dilluns a les 12 hores i ha d'anar acompanyada del compromís que compareixeran persones implicades.

Aquesta decisió no s'ha comunicat de manera directa la presidenta perquè porten des que va saltar la polèmica, segons ha dit, sense tenir "cap contacte amb el PP" perquè no han tingut a bé facilitar-los ni cap tipus de documentació, ni cap tipus de versió sobre el que està passant, com sí que ha succeït en altres ocasions. "Això alimenta les sospites que alguna cosa fa molta pudor dins d'aquest assumpte, dins el cas Cifuentes", ha etzibat.

"President interí"

En aquest sentit, ha sostingut que, de finalment no recolzar-la, Cifuentes hauria de dimitir i els 'populars' haurien de "buscar un president interí per a la Comunitat per als pròxims vuit o deu mesos fins que arribin les eleccions de 2019". "Aquesta a les mans", ha continuat.

Aguado ha defensat que respecten "totes les investigacions periodístiques" però la seva tasca és la "fiscalització política". Al seu parer, la Cambra regional "no pot quedar-se a l'atzar del que es publiqui, o dels propis avenços de la investigació judicial". Per això, ha sostingut que l'Assemblea ha de tenir "personalitat pròpia" així com arribar a conclusions que l'obliguin a prendre "decisions polítiques".

Pel que fa a la utilitat política de la comissió, ha recordat que hi ha una d'investigació oberta a l'Assemblea sobre corrupció política en la qual, "tot i estar judicialitzada", han hagut "molts compareixents que han intervingut i han decidit parlar".

"Recordem que 24 hores després que comparegués Aguirre va dimitir, un mes i mig després que comparegués Ignacio González, va dimitir com a secretari general del PP ... les comissions són útils en la mesura que no estiguin controlades pel Govern que es fiscalitza" , ha manifestat.

En ser preguntat pel suport del PP que ha rebut Cifuentes aquest cap de setmana a la Convenció Nacional a Sevilla, el portaveu de Ciutadans ha sostingut que no li correspon a ell valorar sinó a "els votants".

Segons la seva opinió, són aquests els que han de veure si la imatge del PP en els últims mesos "és la que pensaven que havia de tenir un partit que aspira a seguir governant". Ells, ha afirmat, es limiten a fer la seva feina, "política útil", i a tenir clar quins són els seus interessos, "els mateixos que els dels madrilenys".

"La nostra decisió ja està presa. Pensem que la comissió d'investigació és important. Confio que el PP estigui d'acord, si no ho està demostrarà que el que vol és protegir aquest assumpte, protegir Cifuentes encara que s'estigui posant en escac el prestigi de la universitat pública de Madrid ", ha conclòs el portaveu de la formació taronja.