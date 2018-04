El Govern destina 13.000 euros perquè Rajoy i altres alts càrrecs aprenguin anglès

El Govern va destinar l'any passat 13.405 euros perquè el president, Mariano Rajoy, i diversos càrrecs més fessin classes d'anglès, el que es tradueix en poc més de mil euros al mes per a l'aprenentatge d'aquest idioma. Per contra, només va dedicar 1.802 euros (uns 150 mensuals) per a cursos de francès.

Així es desprèn de la resposta que l'Executiu ha donat al portaveu parlamentari del PDeCAT, Carles Campuzano, que demanava saber els recursos públics que s'havien invertit per incrementar la capacitat lingüística d'anglès del president del Govern des de 1996, així com d'altres llengües cooficials.

En la seva resposta, que recull Europa Press, el Govern detalla les quantitats que en els darrers quinze anys s'ha dedicat a la formació i perfeccionament de l'anglès per al personal de la Presidència del Govern, entre els quals s'inclou a Rajoy, i del departament que dirigeix ??la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Segons explica, hi ha una única aplicació pressupostària denominada "Formació i perfeccionament del personal" per finançar tot tipus de despeses de formació i cursos per a la plantilla de la Presidència del Govern i del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials.

I, per aquesta raó, recalca l'Executiu, "no és possible desglossar les quanties destinades a alumnes concrets (en referència a Rajoy) pel que fa a la seva formació i perfeccionament en els cursos d'idiomes".

Malgrat que el diputat del PDeCAT demanava saber les partides destinades a l'estudi de l'anglès i d'altres llengües cooficials d'Espanya des de 1996, el Govern només té dades des de 2002 fins 2017, en el cas de l'anglès, i des de 2001 fins a 2005 i des del 2014 fins al 2017, en el del francès. Afegeix, això sí, que no s'ha impartit formació en altres idiomes estrangers diferents, però tampoc en les llengües cooficials (català, gallec o basc).