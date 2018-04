La CUP s'ha reunit amb Puigdemont a Berlín

Els diputats de la CUP Carles Riera i Maria Sirvent s'han reunit aquest dimarts amb el líder de JxCat, Carles Puigdemont, a Berlín. Segons ha explicat la cupaire Natàlia Sànchez en roda de premsa al Parlament, la trobada ha servit per traslladar a Puigdemont "la solidaritat" dels anticapitalistes davant la "persecució jurídica i policial" i per insistir que la CUP manté l'aposta per investir Puigdemont. "I la necessitat i la importància d'aquesta investidura a nivell global", ha afegit Sànchez, no només per "fer valer" el resultat del 21-D sinó també per què consideren que la candidatura de Puigdemont és un "embat a l'estat espanyol de magnitud important".

Els cupaires insisteixen que sobre la taula JxCat i ERC no hi han posat un programa de govern que respongui a l'1-O i el 21-D de cara a la investidura de Sànchez aquest divendres. Tampoc en les últimes hores, ja que asseguren que no tenen novetats dels altres grups independentistes respecte de "la investidura en sí o del programa de govern o del desplegament de la legislatura". És per això que mantenen per ara les seves quatre abstencions per aquest debat d'investidura.

En paral·lel, l'esquerra anticapitalista ha advertit que "s'ha de respectar" una proposta parlamentària per investir un candidat, en aquest cas en segona volta. "La sobirania de la cambra s'ha de mantenir i els drets dels seus membres, també", ha advertit Sànchez en ser preguntada sobre si s'hauria de mantenir el ple en cas que el Suprem denegui l'autorització a Jordi Sànchez. Per això la cupaire ha resolt: "Si el Suprem torna a incidir i a torna a voler dictar els temps i quines són les polítiques i els candidats que poden o no poden ser president del Govern, el que fa és un abús total de poder i s'està comportant com a part d'una maquinària autoritària i no com un estat democràtic".