El TC admet a tràmit el recurs de Forcadell i Simó perquè la seva causa passi al TSJC

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit, per unanimitat, admetre a tràmit el recurs d'empara presentat al febrer per l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell (empresonada a Alcalà-Meco) i l'exmembre de la Mesa Anna Simó, que demana que la causa oberta al Suprem passi a mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Totes dues van presentar el recurs a principis de febrer perquè entenien que havia de ser el tribunal català el que instruís la causa oberta per rebel·lió, sedició i malversació, ja que elles eren diputades del Parlament en el moment dels fets. L'admissió a tràmit no comporta cap conseqüència jurídica per ara, però el tribunal ha demanat al Suprem que remeti les actuacions que està duent a terme. També es dona opció a les parts per tal que es personin en el procediment judicial.

El TC justifica l'admissió a tràmit perquè "concorre una especial transcendència constitucional" ja que el recurs afecta un aspecte sobre un dret fonamental del que no hi ha doctrina anterior al tribunal.

En el recurs presentat per Forcadell i Simó, ambdues exmembres de la Mesa reclamaven el dret al jutge ordinari predeterminat per la llei i a un "judici just", i recordaven que la llei estableix que el TSJC jutgi els parlamentaris catalans excepte si han comès delictes fora de Catalunya.