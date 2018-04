Almenys 247 morts en estavellar-se un avió militar a Algèria

Almenys 247 persones han mort aquest dimecres a Algèria després d'estavellar-se un avió militar prop de la base aèria de Boufarik, a la província de Blida, a 35 quilòmetres d'Alger, segons fonts de Protecció Civil citades per mitjans locals. Entre els morts hi hauria 26 membres del Front Polisario.

L'aparell, un Ilyushin 76 utilitzat per al transport de tropes, s'ha estavellat per causes desconegudes poc abans de les 8.00 hores en un camp proper a l'autovia que uneix Boufarik amb Blida, molt a prop de l'aeroport, i ha esclatat en flames.

Fins al lloc del sinistre s'han traslladat immediatament equips d'emergències així com efectius de l'Exèrcit. L'avió, que ha quedat completament destruït, es dirigia cap a Bechar, al sud-oest del país, segons una font militar citada per l'agència oficial APS.

En un comunicat, el Ministeri de Defensa ha confirmat que l'avió, que anava a realitzar el vol entre Boufarik, a Tindouf, on es troben els camps de refugiats sahrauís a Algèria, i Bechar, s'ha estavellat al perímetre de la base a un camp agrícola i ha precisat que el cap d'Estat Major ha ordenat la "designació immediata d'una comissió d'investigació per determinar les causes de l'accident".

Segons precisa la nota, el també viceministre de Defensa, Ahmed Said galah, ha suspès la seva visita a la Segona Regió Militar del país i es disposa a traslladar immediatament al lloc del sinistre per tal de "conèixer l'amplitud dels danys i adoptar les mesures necessàries ". A més, ha expressat el seu condol als familiars de les víctimes, si bé el Ministeri no ha ofert cap balanç oficial.

Els serveis de Protecció Civil han establert en 247 el balanç provisional de morts, si bé no es descarta que pugui augmentar, segons el portal Algerie24 i la cadena privada Ennahar TV.

Un responsable del partit governant, el Front d'Alliberament Nacional (FLN), ha assegurat a la televisió que entre els morts hi ha 26 membres del Front Polisario, el moviment que controla l'autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), segons l'agència Reuters.