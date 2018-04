Catalá a Campuzano: «Té molta sort perquè pot venir al Congrés amb un llaç ofensiu»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha retret al portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, que llueixi el llaç groc al Congrés. "Vostè té molta sort, és un afortunat, perquè pot venir amb un llaç ofensiu que diu que hi ha presos polítics i no n'hi ha, hi ha polítics presos", ha declarat durant la sessió de control, quan el diputat del PDeCAT li demanava que valorés la decisió de la justícia alemanya sobre Puigdemont.

El ministre ha assegurat que les "discrepàncies jurídiques" les han de resoldre els tribunals i s'ha escudat en la separació de poders. A més, ha afirmat que "en cap cas" la decisió del tribunal alemany ha perjudicat la imatge internacional d'Espanya. Catalá ha aprofitat per vessar crítiques sobre les forces independentistes i les ha acusat "d'aconseguir un clima de confrontació" a Catalunya. "Vostè pot venir aquí tranquil·lament a dir tot això però d'altres a Catalunya els 'escratxen' i els fan pintades a casa", ha afegit.