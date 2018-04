L'assassí de Susqueda va traslladar els cossos amb caiac

La investigació conclou que el detingut pel doble crim de Susqueda (Selva), Jordi Magentí Gamell, va matar la parella del Maresme al lloc on ell solia anar a pescar (a una zona coneguda com la Rierica) i, després, va traslladar els cossos amb caiac fins al punt del pantà on van aparèixer un mes després. Els Mossos d'Esquadra creuen que es va intentar desfer dels cadàvers del joves enfonsant-los sota aigua i col·locant-los llast per allunyar sospites, perquè sabia que l'investigarien si els descobrien a la zona on anava pràcticament cada dia. A través de gravacions d'imatges, declaracions de testimonis que van sentir els trets i de proves sonomètriques, han pogut determinar que el crim va passar entre les 11.21 i les 11.26 del matí del 24 d'agost, el dia que la parella va desaparèixer. La suma de proves situa l'arrestat al lloc on es va cometre el crim en aquella hora concreta. "És veritat que no hi ha prova directa, però tots els indicis apunten que només va poder ser ell", ha afirmat l'advocat de la família de les víctimes, Carles Monguilod.

A partir del moment en què s'ha aixecat el secret de sumari del doble crim es comencen a conèixer més detalls de la investigació i amb quins indicis compten els investigadors per concloure que el veí d'Anglès, Jordi Magentí Gamell, n'és l'autor. Al llarg d'unes 2.500 pàgines dividides en sis volums, la causa recull el fruit d'una investigació de vuit mesos. Entre d'altres, hi ha informes forenses, biològics, sonomètrics, geològics, les gravacions de les càmeres de videovigilància del pantà, escoltes telefòniques i enregistraments obtinguts de micròfons situats a casa i al cotxe de Magentí i declaracions de testimonis.

La investigació determina que el crim es va cometre entre les 11.21 i les 11.26 del matí del 24 d'agost del 2017, just el dia que la parella va desaparèixer després de dir que tenien intenció d'anar al pantà a fer una excursió amb caiac. Els investigadors també han acotat l'escenari del crim, una zona del pantà coneguda com la Rierica. Precisament, aquest és "el lloc habitual de pesca" del detingut.

De fet, com ha precisat Monguilod, els investigadors sostenen que el sospitós va destinar tants "esforços" a desfer-se dels cossos, del vehicle i del caiac dels joves per allunyar sospites de la zona on anava gairebé cada dia. "Un passavolant no hi dedicaria tants esforços, el sentit comú diu que ha de ser algú que sap que automàticament se'l pot relacionar amb aquell lloc", ha exposat l'advocat de les famílies.

El sumari defineix la "mecànica" del crim i estableix que la hipòtesi més plausible és que Magentí i la parella es trobessin a la platgeta, el detingut els disparés quatre trets (tres a ell i un a ella), despullés els cadàvers, els lligués, els pugés al caiac i els traslladés fins al lloc on van aparèixer un mes després. Per assegurar-se que desapareixen sota les aigües del pantà, va utilitzar pedres com a llast per evitar que suressin.

El caiac de la parella el van localitzar el 27 d'agost i amb talls que evidenciaven que l'havien intentat enfonsar. Els Mossos d'Esquadra creuen que Magentí el va fer servir per moure els cossos perquè li van aplicar el producte reactiu per buscar restes de sang (Bluestar) i va donar positiu. Tot i això, no hi havia suficient mostra per extreure'n ADN.

Després de desfer-se dels cossos, Magentí hauria mogut el vehicle de la parella, un Opel Zafira. Segons els investigadors, es va desfer del cotxe el mateix dia o bé el va ocultar per moure'l l'endemà. Sigui com sigui, va conduir uns quilòmetres per una pista de difícil accés fins a la zona del Coll Palomera i, un cop allà, el va submergir a l'aigua. Els serveis d'emergències van localitzar el vehicle el 28 d'agost, al fons del pantà i amb una pedra col·locada a l'accelerador, cosa que feia evident que l'havien manipulat amb l'objectiu de fer-lo desaparèixer.



"Només podia ser ell"



Els pares de les víctimes i Carles Monguilod s'han reunit aquest matí amb el fiscal del cas i els investigadors dels Mossos d'Esquadra per conèixer el contingut del sumari. Després de la trobada, que ha durat unes dues hores, l'advocat ha assegurat que han sortit amb el "convenciment" que hi ha "prou indicis sòlids" per concloure que Magentí és l'autor del doble crim. "Aquests indicis un per un els pots desmuntar tots, però des de la lògica, i lligant-los tots, l'única conclusió possible és que aquesta persona és l'autor dels fets", ha afirmat.

D'entrada, els Mossos situen Magentí a la platja de la Rierica aquell matí del 24 d'agost en el moment del crim. Ho fan basant-se en les càmeres de videovigilància del pantà, que van gravar el seu Land Rover Defender enfilant la pista forestal que hi portava. A més, una parella que feia senderisme i que també va sentir els trets, ha aportat una fotografia on es veu un vehicle de característiques similars just al lloc on Magentí solia aparcar el seu.

Per determinar que el vehicle que usava habitualment el sospitós és el que surt a les imatges, els investigadors han buscat tots els cotxes de la mateixa marca i model que hi ha a la zona i han comparat les seves característiques. En total, n'han localitzat vuit i han determinat que el vehicle que tenen enregistrat només podia ser el que conduïa Magentí.

Segons ha explicat Monguilod, tot i que no s'ha trobat l'arma del crim, el detingut podria anar armat per protegir una plantació de marihuana que tenia al pantà i que va tallar poc després del crim. També ressalta que, en l'entrada i escorcoll de casa el seu oncle, van localitzar munició pròpia d'una arma de 22 mm en una habitació. "Per què hauria de tenir munició si no tenia arma i a més li havien retirat el permís", s'ha preguntat l'advocat. A més, els mossos han comprovat que Magentí havia fet recerques a Internet, abans i dies després del crim, per comprar armes.

Per situar-lo al lloc del crim, els investigadors també ressalten que ell mateix va reconèixer que hi era. Tot i que ha anat donant versions contradictòries al llarg de la investigació (d'entrada va negar haver estat al pantà aquell dia), després va arribar a admetre que estava pescant a la zona de la Rierica i va sentir trets que va atribuir a una batuda de caça.



La pedra de la motxilla



Altres indicis que augmenten la càrrega incriminatòria contra el detingut són la pedra i les restes de vegetació que es van trobar dina la motxilla que el sospitós hauria col·locat al noi per fer desaparèixer el seu cos sota l'aigua. Segons recull el sumari, un informe de geòlegs experts conclou que provenen de la zona de la Rierica. En concret, s'hi recull que aquesta pedra seria "similar" a les que formen part d'una construcció mig enderrocada que hi ha en aquella platja.

A tot això, s'hi sumen també les converses que els Mossos d'Esquadra van enregistrar durant les hores i hores d'escolta dels dispositius que havien instal·lat tant al cotxe com a la casa de Magentí. De fet, Monguilod ha revelat que en una ocasió, el detingut va pujar al pantà amb la seva mare i li va explicar el lloc on estaven situades les càmeres (tot i que n'hi havia una de les que hi ha que no la tenia controlada). En un determinat moment, li va dir que a partir d'aquell punt ja no el podien tenir enregistrat.

En paral·lel, les escoltes també reprodueixen converses que Magentí mantenia amb la seva dona, setmanes i mesos després del crim. En cap moment li reconeix haver matat la parella del Maresme però els investigadors sí que creuen que tenia intenció de fer servir la seva esposa per articular una coartada.

De fet, l'endemà de la mort dels dos joves va tornar al pantà amb ella i la va deixar almenys dues hores sola. Segons el sumari, és plausible que l'objectiu d'aquesta visita fos acabar d'eliminar proves i que la seva recordés que a finals d'agost havien anat junts al pantà.



Sense mòbil clar



"Una de les principals preocupacions dels pares d'en Marc i la Paula és saber per què els va matar, però això a vegades no s'arriba a saber mai", ha dit Monguilod. Els investigadors no tenen clar el mòbil del crim però creuen que la parella i el sospitós es van trobar de manera fortuïta i van discutir per alguna qüestió "menor". L'advocat recorda que el jove estava estudiant per ser forestal i detalla que els investigadors especulen que li podria haver retret a Magentí que pesqués amb arts il·legals.

El sumari recull que el detingut té un trastorn límit de la personalitat que, davant de situacions de confrontació, el fan reaccionar amb manifestacions d'ira incontrolada, ansietat o impulsivitat. A més, la investigació també recorda que Magentí ja té antecedents per haver assassinat la seva dona a trets l'any 1997 al mig del carrer.

En aquella ocasió, i tot i que va perpetrar el crim de la seva dona davant de testimonis, Magentí va llançar els cartutxos al riu. Monguilod creu que hi pot haver un "paral·lelisme" amb el doble crim de Susqueda perquè no han aparegut casquets de bala. "No és una prova però sí un element que justificaria aquesta conducta", afegeix l'advocat.

Finalment, els Mossos d'Esquadra també han destinat molts esforços en determinar qui més hi havia al pantà aquell dia i descartar-los com a sospitosos, ja sigui perquè tenien coartada o els telèfons els situaven en un altre lloc. Entre els investigats, hi havia el fill de Magentí (detingut també per la seva vinculació amb la plantació de marihuana) però el seu terminal mòbil no donava senyal des del pantà aquell dia.

Dimarts vinent a l'Audiència de Girona es farà la vista per resoldre el recurs interposat per la defensa contra la interlocutòria de presó dictada pel jutjat d'instrucció. Monguilod ja ha avançat que s'adherirà a la petició del fiscal i s'oposaran a que Magentí surti en llibertat.