Un camió desfrenat atropella sis persones al carrer Aragó de Barcelona

Un camió desfrenat ha atropellat sis persones al carrer Aragó de Barcelona aquest dijous. Els fets han tingut lloc cap a un quart de sis de la tarda, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, entre els carrers Villarroel i Urgell.

Per causes que no han transcendit el vehicle s'ha desplaçat d'on era i ha acabat enduent-se les sis persones. Des de l'Ajuntament s'explica que quatre de les persones afectades han sofert ferides de caràcter lleu. Pel que fa a les altres dues, encara han d'acabar de ser valorades pels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).