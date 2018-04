La Justícia escocesa ajorna fins l'agost qualsevol decisió sobre Clara Ponsatí

El tribunal d'Edimburg que analitza l'euroordre presentada per Espanya per obtenir el lliurament de l'exconsellera d'Educació catalana Clara Ponsatí ha sol·licitat més temps per estudiar el cas i ha convocat les parts per una sèrie de vistes que arrencaran el 30 de juliol i duraran dues setmanes, segons el seu advocat, Aamer Anwar.

Ponsatí ha arribat aquest dijous al matí a la cort acompanyada d'Anwar i acompanyada per diverses desenes de persones que havien acudit a recolzar-la. Abans d'entrar, l'advocat ha realitzat una breu compareixença davant els mitjans en la qual ha denunciat que l'euroordre és un instrument de "repressió política" en el cas del seu client.

A la seva sortida, ha insistit en aquesta mateixa tesi i ha confirmat que el tribunal ha sol·licitat més temps per resoldre el futur de Ponsatí. Així, s'han fixat sengles vistes preliminars per al 15 de juny i el 3 de juliol, mentre que s'ha establert l'inici d'un procés "complet" a partir del 30 de juliol.