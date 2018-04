El jutge deixa en llibertat la membre dels CDR detinguda i descarta el delicte de terrorisme

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars la membre dels Comitè de Defensa de la República (CDR) detinguda dimarts a Viladecans.

El jutge rebaixa l'acusació sobre ella a un delicte de desordres públics i descarta així les acusacions de terrorisme i rebel·lió que feia la Fiscalia. El magistrat ha imposat diverses mesures cautelars a Tamara C. G., com ara compareixences setmanes a un jutjat de guàrdia i li prohibeix sortir del seu municipi de residència, a no ser que treballi fora de la seva localitat. A més, el jutge dictarà una ordre de detenció del jove d'Esplugues de Llobregat que la Guàrdia Civil no va trobar al seu domicili dimarts i continua sense estar localitzat.

Diego de Egea també ha establert la necessitat que Tamara C. G. necessiti una autorització judicial per poder sortir del terme municipal de la seva localitat, li prohibeix sortir de territori espanyol i l'obliga a facilitar un domicili i un telèfon on pugui estar localitzable. El cas continua sota secret de sumari.