Valtonyc entrarà a la presó en un mes si el TC no en suspèn l'execució de la condemna

L'Audiència Nacional ha donat un mes al raper Valtonyc perquè acrediti que el Tribunal Constitucional li ha concedit la suspensió de l´execució que el condemna a tres anys i sis mesos de presó. En cas que no ho faci, haurà d´ingressar en un centre penitenciari. L'Audiència ha rebutjat la suspensió de la condemna pels delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries a la Corona perquè considera que no en té la competència i deixa la decisió a mans del Constitucional. El músic ha lamentat en un missatge a Twitter que la justícia espanyola sigui ràpida per empresonar-lo mentre no resol casos de corrupció.