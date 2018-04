La mesa del Parlament acorda presentar una querella contra Llarena per Sànchez

La Mesa del Parlament s'ha reunit aquest divendres de manera extraordinària després que Llarena decidís dijous que no concedia a Jordi Sànchez el permís que aquest havia demanat per assistir al seu ple d'investidura, previst inicialment aquest divendres a les 10.00 hores. El motiu de la reunió era tractar la voluntat d'impulsar una querella per prevaricació contra Llarena, recolzada per PDeCAT, ERC i la CUP.

Finalment, s'ha acordat tirar endavant la querella, tot i l'oposició de Cs, PSC-Units i els dubtes expressats pels lletrats del Parlament Antoni Bayona i Xavier Muro. Ambdós han fet diversos advertiments verbals en la reunió, posant sobre la taula que no acabaven de veure clar que el Parlament com a institució fos qui havia de presentar aquesta querella, davant dels dubtes que el que estigui en joc sigui l'interès públic, i van indicar també que ells no són experts legalistes en la matèria com per tirar-la endavant.

Fonts de Cs han explicat la seva oposició a aquesta querella i han plantejat que es pugui incórrer en malversació de fons públic,s en destinar diners del Parlament als interessos d'un diputat concret. La formació taronja diu que no tots els diputats veuen afectats el seus drets i que, en canvi, la querella es presentarà en nom del Parlament, que els inclou a tots. Per tot això, han defensat que la denuncia hauria de ser «inadmissible». Han afegit que es podria estar creant un precedent per a qualsevol diputat en presó, per qualsevol motiu, que demanés anar a un ple i se li denegués, ja que podria demanar a la cambra que presentés una querella en nom seu.

Els comuns, que no tenen vot a la mesa, tot i que assisteixen a la reunió, han plantejat a l'òrgan de la cambra que es consultés externament si hi ha base legal per presentar-la, tenint en compte també la posició dels lletrats. I,mentre s'estudia aquesta via, que el Parlament presenti una queixa formal a instàncies judicials. La portaveu parlamenària de CatECP, Elisenda Alamany, ha assegurat aquest divendres que els comuns veuen «amb bons ulls» la querella.

La CUP, que tampoc té vot, ha expressat la seva posició favorable a tirar endavant la denúncia, i el PPC, que tampoc té vot, s'ha mostrat contrari a aquesta acció penal.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha aprofitat el seu discurs a l'acte anual d'homenatge als republicans represaliats pel franquisme celebrat aquest divendres per denunciar que encara ara perviuen vestigis ideològics de la dictadura. «Alguns valors del franquisme i ideals feixistes continuen presents, mai han desaparegut del tot», ha sentenciat, tot relligant algunes «agressions amb simbologia nazi» en diversos municipis catalans amb l'actitud de l'Estat amb el sobiranisme i el Parlament. I és que, sense esmentar directament les investidures fallides, Torrent ha denunciat que l'Estat espanyol «ataca» el Parlament amb la seva «regressió en drets i llibertats». És per això que, segons Torrent, ha impulsat la querella contra el jutge Pablo Llarena per prevaricació.