Troben un cadàver en descomposició en una zona boscosa de Collserola

Un cadàver en avançat estat descomposició va ser localitzat el dijous passat en una àrea boscosa de Collserola prop de les Llars Mundet, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. Una persona que passejava per la zona va trobar el cos, que per les condicions que presentava sembla que feia dies que estava en aquest indret. El cadàver es trobava al costat d'una riera, fet que podria haver-ne accelerat la desintegració. Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de les proves d'ADN i dels resultats de l'autòpsia per tal de determinar la identitat del difunt. També han obert una investigació per esbrinar les causes de la mort, tot i que no hi ha indicis de criminalitat perquè el cos no presentava signes de violència.