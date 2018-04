41 persones evacuades per una intoxicació per monòxid de carboni a Sant Hilari Sacalm

Aquesta matinada s'ha produit una intoxicació massiva a una casa aïllada on habitualment es realitzen activitat lúdiques situada als afores de Sant Hilari Sacalm (la Selva).

El grup que s´hi allotjava estava format per 57 menors (entre 7 i 17 anys) i 11 monitors (majors d´edat) pertanyents a un grup d´escoltes de Viladecans (el Baix Llobregat), que passaven uns dies a la zona. L´avís d´emergència l´ha donat un monitor el qual, en veure que hi havia persones marejades sense motiu aparent, ha trucat el 112 per donar la senyal d´alerta.

Fins al lloc dels fets s´han desplaçat 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 10 patrulles dels Mossos d´Esquadres i 11 unitats del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM). Entre tots els vehicles s´ha traslladat els joves fins a centres hospitalaris per rebre la primera assistència i fer una valoració del seu estat de salut.

Així, i segons les darreres dades actualitzades 14 joves (12 menors i 2 monitors) han estat atesos a l´Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta; 11 a l´Hospital Santa Caterina de Salt (10 menors i 1 monitor), 8 a l´Hospital General de Vic (7 menors i 1 monitor) i 8 a l´Hospital de Palamós (6 menors i 2 monitors). Val a dir que ha estat en aquest darrer hospital, que disposa de cambra hiperbàrica, fins on han traslladats les persones amb signes aparents de més gravetat. Malgrat això, i a l´espera dels resultats mèdics de cadascun dels pacients, sembla que cap d´ells ha patit intoxicació de caràcter greu. Tot apunta que els menors aniran rebent l'alta mèdica dels respectius centres on han estat atesos al llarg de les properes hores.

La resta dels joves del grup que han resultat il·lesos (un total de 27 persones) han estat traslladats al pavelló municipal de Sant Hilari Sacalm, on han estat atesos i han passat la nit. La major part del grup ja està a hores d´ara amb les seves respectives famílies.

Les causes de la intoxicació encara no estan confirmades. Els Mossos d´Esquadra han obert la investigació pertinent per tal d´esclarir els fets. La principal hipòtesi és la intoxicació per monòxid de carboni provocada per la instal·lació d´un grup electrogen a la planta baixa de la casa.