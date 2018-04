Milers de persones omplen el Paral·lel i la plaça Espanya amb el crit "Us volem a casa"

Milers de persones han omplert l'avinguda Paral·lel de Barcelona i la plaça Espanya per reclamar la llibertat dels "presos polítics" i el retorn dels "exiliats".

El color groc ha tenyint el recorregut de la manifestació sota el lema 'Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!'. A la capçalera els protagonistes han estat les fotografies dels nou "presos polítics": Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.

I les fotografies dels 7 "exiliats": Carles Puigdemont, Toni Comín, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira i Meritxell Serret. La marxa, convocada per L'Espai Democràcia i Convivència, que agrupa entitats sindicals, veïnals, polítiques i culturals. I coincideix amb els sis mesos de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez.

El grup impulsor de l'Espai Democràcia i Convivència està format per: l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos i UGT.





315.000 persones assisteixen a la manifestació



El manifest dels organitzadors que s'ha llegit al final de la marxa ha reclamat la constitució de "forma urgent" d'un govern i la llibertat de tots els dirigents polítics i socials empresonats. Un nou govern "sense ingerències polítiques o jurídiques" que pugui exercir de forma plena les seves competències i restablir el "normal funcionament" de totes les institucions de la Generalitat, afegeix el text. L'Espai Democràcia i Convivència ha denunciat la judicialització de la política i ha reclamat que es promogui una "negociació política". En referència als líders polítics i socials que estan a la presó, reclamen la seva llibertat i denuncien la utilització "abusiva i desproporcionada" de l'aplicació del codi penal i de la presó preventiva que "trenquen el principi de la legalitat".

A la manifestació hi ha participen representants de diferents partits: JxCat, PDECat, ERC, Catalunya en Comú, Demòcrates de Catalunya i la CUP.

"No ens cansarem de manifestar-nos fins que els nostres presos polítics surtin en llibertat"



Famílies, grups d'amics i colles castelleres omplen l'avinguda Paral·lel enmig d'un ambient festiu i reivindicatiu per reclamar la llibertat per als "presos polítics". Bona part dels manifestants ja han participat en altres mobilitzacions i diuen que continuaran fent-ho. "Vinc perquè em sembla que no ens en podem cansar, ja que ells tampoc es cansen de fotre'ns la punyant, i continuarem manifestant-nos fins que els nostres presos polítics surtin en llibertat", explica la Montserrat Morera que ha arribat a Barcelona des de Ripoll amb un grup d'amigues en autobús. També ha fer servir el bus però des de Tarragona la Montserrat Mojío que, juntament amb el seu fill, és el primer cop que pot anar a una manifestació a Barcelona. "Per feina no havíem pogut però hem de dir prou i lluitar pel futur dels nostres fills", explica.



ERC: "Avui el poble de Catalunya diu no a aquesta repressió brutal que vivim com a país"



La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, s'ha felicitat que la manifestació convocada per l'Espai Democràcia i Convivència –que aquest diumenge omple de cap a cap el Paral·lel de Barcelona- aplegui gran part dels partits i la societat civil catalana. "Avui tornem a sortir al carrer per demostrar aquest clam massiu, divers i plural a favor dels drets, les llibertats i la cohesió social", ha assenyalat Vilalta. "Avui el poble de Catalunya diu no a aquesta repressió brutal que vivim com a país", ha continuat la portaveu d'ERC, que també ha carregat durament contra "la deriva autoritària de l'estat i la involució democràtica". "La manifestació també és un clam unànime per exigir la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. És una vergonya que portin sis mesos a la presó per un delictes que s'han demostrat inventats i que Europa no reconeix", ha sentenciat Vilalta.