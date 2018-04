La Moncloa confia en l'extradició de Puigdemont després de la col·laboració entre les fiscalies

n El ministre de justícia, Rafael Catalá, va transmetre la seva confiança en l'extradició de l'expresident català Carles Puigdemont després de la col·laboració entre els fiscals espanyols i alemanys per aportar proves respecte dels delictes de rebel·lió i malversació de què s'acusa a Espanya Puigdemont. Abans de participar en un acte a la delegació del Govern a Catalunya de Barcelona, Catalá va recordar que «la situació processal de l'expresident depèn de la decisió que prengui el Tribunal Regional alemany al qual es va sol·licitar la seva detenció i entrega», un procés que «està pendent d'algunes fases i informes del fiscal alemany».

Catalá va recordar que la primera qualificació de la fiscalia alemanya va ser «avalar» el punt de vista de Llarena, amb l'existència de rebel·lió i malversació i la sol·licitud d'entrega, tot i que el jutge no el va compartir.

En aquesta resolució, de què el ministre va dir que «alguns van celebrar com a èxit», es deia que «hi havia actuacions per alterar el sistema democràtic a Espanya», segons Catalá, a més de reconèixer la malversació i decidir que no hi havia hagut restricció dels drets polítics de Puigdemont». Per tant, segons Catalá, «li atribueix alguna responsabilitat penal», i va afegir que «el que pot passar és que l'entrega es produeixi per alguns delictes».



«Decisió final»

«El tribunal regional ha de prendre una decisió final després dels informes aportats per les dues parts», va concloure Catalá, que va sostenir: «A la defensa de Puigdemont ja li deuen haver notificat que es preveu concedir l'entrega per algun dels delictes». El ministre va mantenir que la consideració de si hi va haver violència o no, per considerar el delicte de rebel·lió, «és una qüestió de proves i no de valoració».

En aquest sentit, Catalá va explicar que «els fiscals han cooperat entre ells perquè quan el fiscal alemany hagi d'informar el jutge tingui totes les dades» respecte dels dos delictes.

El ministre va considerar que ha de ser un procés de «total transparència» i en què s'aporti «la màxima informació» perquè el tribunal de Schleswig-Holstein «decideixi amb tots els elements probatoris».



«Desmantellar la democràcia»

L'advocat especialitzat en drets humans Ben Emmerson assegura que la comunitat internacional s'està adonant que el Govern espanyol «està desmantellant peça a peça la seva pròpia democràcia».

Ho va dir moments abans de l'inici del debat ¡Veus contra la repressió que es va celebrar a la presó Model de Barcelona i que s'emmarca en la Setmana per la Llibertat d'Expressió que organitza el col·lectiu #NoCallarem.

D'altra banda, l'expresident de l'Equador Rafael Correa va assegurar ahir que el problema polític de Catalunya «no es resoldrà amb l'enfocament judicial» sinó mitjançant la via democràtica, segons va dir.