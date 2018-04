Pepe Rubianes ja té el seu carrer al barri de la Barceloneta

Andreu Buenafuente a l´escenari on s´ha celebrat l´acte

A partir d'ara qui passegi pel barri de la Barceloneta podrà passar pel carrer Pepe Rubianes. En un acte festiu encapçalat per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aquest diumenge s'ha descobert la nova placa en memòria de l'actor i humorista galaico-català, que va morir a la capital catalana l'any 2009. D'aquesta manera ha culminat el llarg procés per dedicar un espai urbà a l'artista, en el marc de la ponència del nomenclàtor de l'Ajuntament de Barcelona. Rubianes pren el lloc a l'Almirall Cervera, i ara serà recordat pel carrer on ell mateix va viure.

Fins ara el carrer homenatjava l'Almirall Cervera, qui va participar en importants campanyes de l'Armada Espanyola al llarg del segle XIX. Amb el canvi de nom, aquesta via canvia el seu esperit per la sàtira irreverent de Pepe Rubianes. No es tracta d'un carrer qualsevol, sinó d'un dels principals del barri, que connecta el passeig Joan de Borbó amb el passeig Marítim.

Durant la seva intervenció, l'alcaldessa de Barcelona ha definit Rubianes com "un home lliure i un home de veritat" i ha elogiat la capacitat dels artistes per "fer coses boniques", fer riure i demostrar que "el món pot ser un lloc molt millor". "Els polítics, que no som artistes, hem d'intentar seguir el mateix camí", ha reflexionat. També ha posat en valor que Barcelona "valora els seus artistes i sap que la cultura és imprescindible perquè el món sigui un lloc que mereixi ser viscut".

En l'acte també hi ha intervingut el president de l´Associació de Veïns i Veïnes de la Barceloneta, Manuel Martínez, i familiars i amics de Pepe Rubianes, com Carmen Rubianes, Andreu Buenafuente, Crisitina Dilla, Lucila Aguilera, Francesc Orella, el pare Manel o Joan Manel Serrat, que ha participat en l'actuació musical. També han actuat Èric Vinaixa o Gumbo Jass Band; i Corina Oproae, Eva Mateu, Pol Forment i Jordi Llompart han llegit poemes escrits per l'artista.