Sor Lucía Caram encén les xarxes amb una irònica imatge de Letizia i Sofía

Sor Lucía Caram s'ha tornat a convertir en el centre de les mirades a les xarxes socials després de compartir una imatge de fa gairebé 4 anys on apareixen Letizia i Sofía amb una banda groga.



A més, Sor Lucía ha afegit un comentari irònic a la foto, dient que "Per fi: dues reines unides per una causa: La llibertat dels presos polítics? O dels polítics presos?





Por fin: dos reinas unidas por una causa: La libertad de ¿los presos políticos? o de ¿los políticos presos?

Con humor #DesdeElClaustro https://t.co/lrA3GI7d8Z pic.twitter.com/k6qxJVSRrD „ Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 15 d'abril de 2018

La publicació s'ha omplert ràpidament de comentaris, tant criticant la monja com aplaudint-la.