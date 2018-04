Trump després de l'atac a Síria: «Missió complerta»

«Un atac perfectament executat, el de la nit. Gràcies a França i el Regne Unit per la seva saviesa i pel poder dels seus excel·lents exèrcits. No es podia obtenir millor resultat. Missió complerta». Així s'expressava ahir via Twitter el

De la mà del president francès Emmanuel Macron i la primera ministra britànica, Theresa May, Trump ha liderat l'ofensiva més contundent contra objectius del règim de Bashar Al Assad des que va començar la guerra de Síria, dirigida contra el seu suposat programa d'armes químiques.

El mandatari, en un discurs televisat des de la Casa Blanca, informava que «fa uns moments, he ordenat a les Forces Armades dels Estats Units llançar diversos atacs de precisió contra objectius relacionats amb les capacitats d'armes químiques del dictador sirià, Baixar Al-Assad». Una operació combinada amb les Forces Armades de França i el Regne Unit, que van confirmar ahir l'operació i es van felicitar per l'«exitosa coordinació».

«Estem preparats per mantenir aquesta resposta fins que el règim deixi d'utilitzar armes químiques», va assegurar Trump. D'acord amb les seves declaracions, la decisió per part del seu Govern té com a objectiu dissuadir el Govern sirià de tornar a portar a terme atacs. «Aquestes no són les accions d'un home. Són els crims d'un monstre», va assegurar Trump, fent referència a Al Assad.

La ministra britànica, Theresa May, i el president francès, Emmanuel Macron, van parlar després. «No es tracta d'intervenir en una guerra civil» sinó d'«un atac limitat i específic»,va argumentar la ministra britànica, focus de crítiques a Londres per actuar sense el suport previ de la Cambra dels Comuns.

Tant May com Macron van insistir que no es pot tolerar que Al-Assad segueixi utilitzant armament químic, tenint en compte que, com va assenyalar el mandatari gal, representa un «perill» no només per al poble sirià, sinó també per a la «seguretat col·lectiva». Segons Macron, s'ha superat «la línia vermella». Un informe d'Intel·ligència revela que «sense cap mena de dubte» desenes de civils van ser gasejats i sosté que el règim manté un programa químic «clandestí», tot i que el 2013 es va comprometre a destruir tot el seu arsenal.



L'objectiu principal

L'objectiu principal va ser un centre d'investigació científic a l'àrea metropolitana de Damasc considerat pels experts clau per al desenvolupament i producció d'armament químic.

Al Assad va respondre que han llançat l'atac perquè «han perdut el control i la credibilitat davant els seus pobles i el món» després de «donar suport al terrorisme».

A Europa, la majoria de líders van considerar l'atac un mal menor. La dirigent alemanya, Angela Merkel, i el president espanyol, Mariano Rajoy, van donar suport a un acció «legítima i proporcionada». Les reaccions no van ser tan complaents a la resta del món. Dirigents llatinoamericans van cridar al diàleg. La Xina va questionar la intervenció per no tenir l'aval de l'ONU, mentre que Jordània, aliat dels Estats Units, va advertir que «la violència només porta més violència».