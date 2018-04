Els vuit acusats d'Alsasua neguen davant el jutge que participessin en l'agressió als guàrdies civils

Els vuit acusats d'Alsasua han negat en el primer dia del judici que participessin en l'agressió als dos agents de la Guàrdia Civil fora de servei la nit del 15 d'octubre de 2016 a un bar de la localitat. També han assegurat que no senten "odi" cap a aquest cos policial i han negat cap vinculació terrorista. La Fiscalia demana per a ells entre 12 i 6 mesos i 62 anys i 6 mesos de presó per als vuit encausats, tres dels quals estan en presó preventiva des de fa més de 500 dies. Un d'aquests joves, Jokin U.G. ha negat l'agressió però sí ha reconegut que va increpar un dels agents perquè li havia posat quatre multes. Ara bé, ha assegurat que li "sap greu" que per la seva actitud es desencadenés la baralla i assegura que ho va fer de manera "inconscient" perquè "estava molt begut". Un altre dels joves empresonats, Adur R. P., ha negat que la matinada del 15 d'octubre de 2016 estigués al bar on va passar la baralla i l'altre acusat empresonat, ha dit que mai s'ha enfrontat a la Guàrdia Civil ni sent "odi ni animadversió" contra ells. Tots vuit han respost només les seves defenses.

El judici ha arrencat aquest dilluns amb els vuit joves de la localitat navarresa d'Alsasua acusats d'amenaces i lesions terroristes i per a qui la Fiscalia demana un total de 375 anys de presó. Tres dels joves (Adur R. P., Jokin U. G. i Ohian A. C.) fa més de 500 dies que estan en presó preventiva.

Els fets van passar la nit del 15 d'octubre de 2016 durant les festes del poble. Segons el ministeri públic, els joves van barallar-se amb dos guàrdies civils fora de servei (i també es van veure implicades les seves dones) i, segons l'escrit de la Fiscalia, van colpejar "brutalment" els agents i els van insultar i amenaçar de mort.

Neguen participar de cap baralla



Durant la primera sessió del judici, tots vuit han negat participar de cap baralla i, a més, s'han desvinculat de cap moviment terrorista o contrari a la presència de la policia. El fiscal, en canvi, considera que formen part del 'Moviment Ospa', nascut amb l'objectiu de fer fora la Guàrdia Civil del municipi.

Tots els encausats han respost només els seus advocats i s'han negat a respondre a la Fiscalia i les acusacions. Un dels encausats que està en presó preventiva, Jokin U. G, s'ha limitat a reconèixer que va enfrontar-se amb un dels agents perquè li havia posat fins a quatre multes. Ara bé, ha dit que no tenia "cap intenció" d'agredir els agents ni tampoc de provocar una agressió per part d'altres persones. Tot i això, ha lamentat que la seva actitud pogués ser el desencadenant de la trifulga. "Sento que per una cosa que vaig fer de manera inconscient perquè estava molt begut passés el que va passar i el que ha vingut després", ha declarat en seu judicial.

Un altre dels joves que està a la presó, Adur R. P., ha negat que la matinada dels fets estigués al bar on va passar la baralla. És més, ha assegurat que no hi va estar en tota la nit.

L'altre jove empresonat, Ohian A.C., ha assegurat que mai ha tingut cap enfrontament amb la policia ni sent "odi ni animadversió" contra la Guàrdia Civil ni cap cos policial. També ha negat que es barallés amb els dos agents, i s'ha limitat a reconèixer que en un moment de la nit va veure un dels agents (que assegura que no coneixia) discutint amb uns nois i es va acostar per "tranquil·litzar la situació".

Per la seva banda, Ainara U. G. ha assegurat que va arribar al bar després de la detenció de Jokin (el primer que va ser detingut després de la baralla) i que va veure que hi havia "tensió" però que no va veure cap agressió.

En aquest línia, Aratz U.O. ha negat pertànyer al moviment Ospa ni a cap partit polític. També ha dit que mai havia participat en cap acte en contra de la presència del cos a Alsasua.

Durant les declaracions, un dels joves, Julen G. L. ha reconegut que se sent "frustrat" perquè sap que és "innocent" i veu com el procediment segueix endavant "i sembla no acabar".

Demà, declaracions dels guàrdies civils



Després de la declaració dels vuit acusats, dimarts serà el torn dels dos agents i les seves parelles. Els agents declararan com a testimoni protegits i, per tant, sense que es vegi el seu rostre. El judici està previst que s'allargui dues setmanes.

A banda de les peticions de presó, la Fiscalia també demana indemnitzacions per a tots quatre. Sol·licita 9.200 euros per al tinent i de 3.700 per al sergent. Per a una de les dones, demana 6.100 euros per les lesions i 10.000 euros per les seqüeles i danys morals i per a l'altra 6.100 euros en matèria de responsabilitat civil i 6.000 euros per danys morals derivats de l'agressió.