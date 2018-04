Puigdemont assegura que aposta perquè es formi Govern, però no descarta eleccions

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont assegura que aposta perquè es formi un nou Govern a Catalunya, però avisa que no es pot descartar completament que s'hagin de celebrar unes noves eleccions catalanes anticipades. Ho va dir en una entrevista emesa ahir per TV3 des de Berlín en què va assegurar que no vol un avançament electoral, però va afegir que seria «ingenu» descartar absolutament aquest escenari de noves eleccions.

«No volem eleccions, però és ingenu pensar que hi ha risc zero. És ingenu. Hi ha una altra part que juga que és l'Estat. Hem de contemplar la possibilitat que hi hagi un interès que ens aboquin a unes eleccions», va concloure.

Així, l'expresident argumenta que Junts per Catalunya aposta per formar un Govern independentista, però contempla que l'Estat segueixi posant traves als candidats que el seu partit proposa per a la Presidència i, per tant, que finalment no hi hagi més remei que repetir els comicis.

Puigdemont va explicar que el seu grup treballa amb l'escenari que hi hagi un nou Executiu català sota una premissa, respectar el que ha votat la gent, i va assegurar que és conscient que hi ha una data límit que és el 22 de maig: «No farà falta estirar-ho fins al final», va confiar.

«Ara deixem treballar una mica els qui estan negociant desencallar la legislatura. Una mica de confiança, si us plau. Tenim temps per trobar solucions que respectin el mandat de la gent. Totes les solucions que no respectin això no són solucions», va concloure.



Reforma legal

Puigdemont va defensar la reforma de la Llei de la Presidència de la Generalitat que està elaborant el seu partit per poder fer investidures a distància, és a dir, sense la necessitat que el candidat hagi d'estar obligatòriament en el ple del Parlament. «S'està reformant la llei per alguna raó i això ha de donar resultats», va assegurar l'expresident, que va advertir que ni ell ni l'exconseller Toni Comín, tots dos a l'estranger, tenen pensat deixar l'escó per cedir el pas a dos diputats que no estiguin encausats.



Crítiques d'un vocal del CGPJ

José María Macías, vocal del Consell General del Poder Judicial espanyol, va criticar ahir en el diari Handelsblatt el «greu error» que segons el seu parer ha comès la Justícia alemanya en desestimar l'extradició per rebel·lió de l'expresident català. «Els jutges han comès un greu error», assegura al començament de la seva columna. L'error consisteix, assegura, que l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein només ha intentat examinar si Puigdemont podria ser jutjat a Alemanya pel delicte d'«alta traïció», l'equiparable al de «rebel·lió» pel que l'ha processat el Tribunal Suprem espanyol.