Una cadena humana unirà Collbató i el Cavall Bernat per reclamar el retorn dels polítics presos

Vista del Cavall Bernat, fins on es faran pujar les fotos dels polítics presos i exiliats. Arxiu/Salvador Redó

Unir Collbató i el Cavall Bernat, al massís de Montserrat, amb una cadena humana. Aquest és el repte que s'han proposat els membres de l'Associació Catalana pels Drets Civils, formada per familiars dels polítics presos i exiliats i que vol reclamar el seu retorn a casa. La data marcada en el calendari és el 28 d'abril i ja s'han obert les inscripcions per aquelles persones que hi vulguin participar.

Amb el lema 'Faran el Cim', l'acte es va presentar aquest dilluns passat a la seu de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). L'acció consistirà en una cadena humana estructurada per trams amb inici a Collbató. Passarà per Sant Joan, el Pla dels Ocells i la Serra de les Lluernes per arribar fins al Cavall Bernat.

El recorregut total és de 8 quilòmetres, amb un desnivell positiu d'uns 650 metres. No serà una marxa, per tant, els participants es desplaçaran fins al seu tram i restaran al lloc indicat fins al final de l'activitat. Després tornaran pel mateix camí.

Una vegada els trams estiguin coberts, des de l'església de Collbató sortiran les fotografies emmarcades de tots els polítics presos i exiliats, les quals aniran passant de mà en mà fins al peu del Cavall Bernat. Allà una cordada formada per bombers i escaladors de la FEEC pujarà les fotografies fins al cim, moment culminant de la cadena.

En la presentació d'ahir ho van intervenir representants de l'entitat, de Crida per la Llibertat i l'Associació Catalana pels Drets Civils. Ferran Latorre, alpinista establert a Osona, va demanar més implicació per part del món de l'esport davant "la injústicia que manté empresonats i exiliats als polítics catalans". Per la seva banda el president de la FEEC, Jordi Merino, va recordar el paper que ha jugat la federació des de la seva fundació el 1920 i va remarcar la posició clara d'aquesta "en la situació actual en la que es troba el país".

Per tal de poder distribuir adequadament la gent al llarg de la cadena, caldrà portar impresa l'acreditació que es rebrà amb el correu electrònic de confirmació de la inscripció. Hi constarà la informació del tram i l'hora de sortida des de Collbató.

Pel bon funcionament de l'activitat es demana a tots els participants que siguin estrictes amb els horaris i les indicacions donades per l'organització. L'indret on es desenvolupa és una zona de muntanya on alguns camins són estrets i les aglomeracions poden malmetre la natura o comportar situacions compromeses per a les persones.