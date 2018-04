La Mesa rebutja revocar la delegació de vot de Puigdemont

La Mesa ha rebutjat aquest dimarts les peticions de Cs i el PPC per tal que es revoqués la delegació de vot del líder de JxCat, Carles Puigdemont, que és a Alemanya. L'òrgan de la cambra ho ha acordat així, segons han informat fonts parlamentàries, ja que es considera que malgrat que no sigui a presó hi ha una "incapacitat efectiva" per les mesures cautelars. A més, la Mesa ha acordat traslladar al Consell de Garanties Estatutàries les peticions de dictamen sobre la reforma de la llei de la Presidència que van presentar PSC i Cs. Ara s'obrirà doncs un període de set dies hàbils per emetre dictamen i just després es podran presentar noves esmenes d'acord a la posició del Consell, un dictamen que no és vinculant.

La setmana passada la Mesa va acordar posposar el debat sobre la revocació de la delegació del vot, que van demanar Cs i el PPC perquè consideraven que havia canviat la situació de Puigdemont en sortir en llibertat de la presó alemanya sota fiança.

La Mesa i la Junta de Portaveus s'han reunit durant gairebé tres hores, i un dels punts de polèmica s'ha centrat en el debat sobre propostes de resolució. Ara per ara s'ha fixat un ple pel 25 d'abril i la Junta de Portaveus ha acordat de moment que hi entri només la validació dels decrets sobre la pròrroga pressupostària i sobre el retorn de la paga extra, a banda de l'informe de liquidació del pressupost del Parlament.

Ara bé, alguns grups volen que s'aprofiti la sessió per debatre propostes de resolució. S'ha acordat que es convoqui una nova reunió dels òrgans de la cambra més endavant. Algunes fonts apunten que es podria allargar la sessió del 25 d'abril però d'altres apunten que s'hauran d'ordenar les propostes per a una nova sessió monogràfica.

Incident d'execució



D'altra banda, fonts de la Mesa també han explicat que el Parlament ha acordat presentar un incident d'execució al Tribunal Constitucional per a la sentència que anul·lava la indemnització de 1.350,7 milions per a les empreses promotores del projecte Castor.

Presidència de les comissions



D´altra banda, la Junta de Portaveus ha acordat la composició de les meses de les comissions. Presidirà la de la CCMA Cs amb vicepresidència d'ERC i la secretaria, de JxCat; la de la Sindicatura de Comptes estarà presidida per ERC, amb vicepresidència de JxCat, i secretaria, a mans de PSC-Units; la de la Sindicatura de Greuges amb el PSC-Units capdavant, CatECP a la vicepresidència i la secretaria d'ERC; la de Peticions amb els comuns a la presidència, els socialistes a la vicepresidència i la secretaria a mans de la formació taronja; i la de l'Estatut dels Diputats a mans de JxCat i amb secretaria de Cs -el Reglament estableix que aquesta comissió no té vicepresidència.

La Comissió d'Investigació sobre els atemptats del 17 i el 18 d'agost de 2017 la presidirà un diputat de JxCat i la integraran dos diputats de cada grup; i prendrà els acords per vot ponderat.

La Junta de Portaveus també s'ha pronunciat a favor de tramitar per lectura única la proposició de llei del PPC de modificació de la Llei de l´Estatut dels expresidents de la Generalitat. Els populars han rebut el suport dels independentistes, segons fonts parlamentàries.