El Suprem obre la porta a rebaixar les imputacions dels processats de rebel·lió a sedició

La sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem ha obert la porta a rebaixar les imputacions dels processats de rebel·lió a sedició. Recorda que la Fiscalia ja ho apuntava a la querella del 30 de octubre en cas que "no es constatés suficientment la violència". No obstant això, els tres magistrats defensen que a Catalunya hi va haver violència, tot i que apunten que en aquell context polític "la violència física passava a un segon pla" ja que no es tracta d'una "rebel·lió d'una gentada organitzada contra l'Estat per prendre els centre de poder" sinó que era exercida pels governant d'una comunitat autònoma.

A la resolució, a més, critiquen els arguments del tribunal alemany que ha descartat la rebel·lió en el cas de Puigdemont i asseguren que "no és raonable" comparar els fets del procés amb els aldarulls que hi va haver amb motiu de l'ampliació de l'Aeroport de Frankfurt. També asseguren que si els fets que es van produir a Catalunya haguessin passat a un Land alemany no haurien acabat amb una sentència "simbòlica", tal i com apuntava el tribunal de Schleswig-Holstein.