Denuncien un web que promocionava la venda de productes «anticatalans»

L'Associació d'Advocats Voluntaris 1-0 de Reus ha denunciat davant la fiscalia un web que promocionava la venda de productes «anticatalans» i que en va fer difusió a través de les xarxes socials. La botiga on-line «Yo soy Anticatalan» estava desactivada aquest dimecres, però fa unes setmanes oferia diversos productes de marxandatge com ara samarretes, tasses i pancartes amb diversos dissenys, entre ells un del president Puigdemont on se'l titllava de dimoni. El col·lectiu d'advocats ha registrat la denúncia aquest mateix dimecres a l'adscripció de Reus de la fiscalia de Tarragona i l'ha compartit a les xarxes socials.





?? Acabem de presentar denúncia a Fiscalia per un pressumpte delicte d´odi contra la botiga on-line que promociona la venda de productes #YoSoyAnticatalán pic.twitter.com/p0A1WUcuy8 — AdvocatsVoluntaris1O (@AdvocatsReus1O) 18 d´abril de 2018

El seu president, Salvador Mestre, s'ha mostrat convençut que els creadors del web han incorregut en un delicte d'odi contra un col·lectiu -en aquest cas, els catalans- i ha precisat que, el fet d'haver-ne fet difusió a les xarxes, esdevé un agreujant. "La voluntat de seguir difonent aquest missatge anticatalà hi era a les xarxes i incitava a qui volgués a fer ostentació de ser anticatalà", ha manifestat.Mestre ha recordat que el col·lectiu ha posat a disposició de la ciutadania un formulari a les seves xarxes socials per tal que qualsevol persona pugui posar en coneixement de la fiscalia fets que pugui considerar constitutius d'un presumpte delicte d'odi. "Qualsevol ciutadà i particular que tingui coneixement d'uns fets els pot posar en coneixement del ministeri fiscal", ha insistit el lletrat. Ara, la fiscalia haurà de decidir si tira endavant amb la denúncia o l'arxiva.