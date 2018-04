Els funcionaris cobraran aquest mes la part que faltava de l'extra del 2012

La Generalitat pagarà als treballadors públics el 20,77% que falta per tornar de la paga extra del 2012 en la nòmina de l'abril, segons han confirmat fonts del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. De fet, el ple del Parlament, fixat per al proper dimecres 25 d'abril, es preveu que convalidi el decret llei de retorn de la paga extra.

El plenari també votarà el decret de pròrroga pressupostària per al 2018. La decisió es va prendre després que dilluns els lletrats del Parlament emetessin una nota en què exposen que aquests dos decrets llei es poden convalidar encara que no hi hagi presència de cap representant del govern espanyol.

Per poder fer efectiva la paga extra aquest mes d'abril, el text s'havia d'aprovar abans del dia 26 d'abril. Les forces independentistes parlamentàries van retirar els decrets de la paga extra i de la pròrroga pressupostària de l'ordre del dia del ple del 5 d'abril, al·legant que no es complia el reglament de la cambra perquè el Govern espanyol havia informat que no vindria a defensar els decrets a la cambra.

Després del pagament del 20,77% de la paga extra del 2012, quedaran per retornar als funcionaris les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014. Tot i que el decret llei s'aprovarà en virtut de l'article 155, el retorn de la paga extra s'havia pactat en el si de la mesa de la funció pública, en la qual estan representats sindicats i Generalitat.

Inicialment, el retorn dels diners s'havia de produir el primer trimestre del 2018, però finalment es farà efectiu aquest mes d'abril. Encara no hi ha data per a una propera reunió de la mesa que abordi el retorn de les pagues extres pendents.