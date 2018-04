Troben dotze immigrants dins un camió a la Jonquera que demanaven ajuda traient les mans per sota de la lona

Nou cas d'immigrants que entren al país ocults entre la càrrega d'un camió. En aquesta ocasió, han estat dotze persones que viatjaven dins un tràiler amb matrícula eslovaca que ha arribat a Catalunya després de passar per Ventimiglia (just a la frontera entre Itàlia i França). Els mateixos immigrants han demanat ajuda traient els braços per sota de la lona del camió, que es trobava estacionat a prop de la benzinera Repsol que hi ha a la Jonquera (Alt Empordà). Una testimoni ha alertat la policia cap a dos quarts de sis de la tarda i diversos agents han anat fins a la zona. Els immigrants procedeixen de països com Senegal, Mali, Nigèria o Gàmbia. Tres d'ells han hagut de ser traslladats a l'hospital de Figueres perquè patien símptomes de deshidratació i dolor abdominal, ja que portaven moltes hores sense menjar ni beure. La policia espanyola, que és el cos que té competències en matèria d'estrangeria, els traslladarà a comissaria per retornar-los a França. D'ençà de principis de febrer, a les comarques gironines s'han localitzat més d'una cinquantena d'immigrants –tots, procedents de Ventimiglia- que viatjaven amagats en camions.

Els dotze immigrants, tots procedents de l'Àfrica subsahariana, viatjaven amagats al remolc d'un tràiler amb matrícula eslovaca. El camioner, durant la seva ruta, s'havia aturat a Ventimiglia –a tocar de la frontera entre Itàlia i França- i se sospita que va ser allà on el grup es va amagar entre la càrrega.

Aquest dimecres, el transportista ha estacionat el camió a la Jonquera després de creuar la frontera amb França. L'ha deixat aparcat a la zona que hi ha al darrere del bingo, just a la sortida del municipi en direcció a Figueres.

Cap a quarts de sis de la tarda, alguns dels immigrants han tret les mans per sota de la lona del camió i han demanat auxili. Portaven hores sense menjar ni beure i, a més, a dins del remolc la temperatura era elevada. Una dona ha escoltat els crits i ha trucat a la policia.

Fins al lloc hi han anat efectius de la Policia Local de la Jonquera, dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola, que han obert el remolc per fer sortir els immigrants. Dins el grup, n'hi havia de diverses procedències (Senegal, Mali, Nigèria o Gàmbia). Tres d'ells han hagut d'ingressar a l'hospital de Figueres perquè patien símptomes de deshidratació i dolor abdominal.

Cap a tres quarts de vuit del vespre, la policia espanyola s'ha endut la resta del grup fins a comissaria per retornar-los a França, en virtut de l'acord de devolució signat entre els dos estats. Quan els qui han ingressat a l'hospital rebin l'alta, els agents també se'n faran càrrec i seguiran el mateix procediment.

Més d'una cinquantena

Durant els darrers dos mesos i mig, a les comarques gironines ja s'han localitzat més d'una cinquantena d'immigrants que viatjaven ocults en camions. En tots els casos, els transportistes havien passat per Itàlia durant les seves rutes.

Entre els que han transcendit, el 9 de febrer es va detectar un camió en una àrea de servei propera a La Jonquera amb quatre immigrants d'origen tunisenc. El 14 de febrer, a Celrà (Gironès), un conductor va arribar a la seu de l'empresa on havia descarregar la càrrega i va trobar vuit immigrants d'Eritrea.

El 17 de febrer es va produir un nou cas. Un camioner que va sentir soroll i va portar el vehicle fins a la comissaria dels Mossos d'esquadra a Figueres amb quinze immigrants, onze d'Eritrea i quatre d'Etiòpia. El 22 de febrer, el conductor d'un camió es va aturar en una benzinera de la Jonquera en sentir sorolls a la part de la càrrega i va trobar-se els polissons. En total, set immigrants eritreus.

Uns dies després, el 28 de febrer, un camioner va abandonar cinc immigrants que anaven a la càrrega del seu vehicle a l'AP-7 a Capmany. Segons va informar la policia espanyola, un dels immigrants que anava al camió es va adonar que havien entrat al país per un missatge al seu telèfon mòbil. Aleshores, va començar a fer soroll per alertar el conductor del camió que, en descobrir les cinc persones, les va deixar a l'àrea de servei.

A finals de març, un transportista va descobrir sis immigrants ocults a la càrrega del seu camió quan l'havia estacionat al peu de l'N-II a l'alçada de Llers (Alt Empordà). I el passat 6 d'abril, un camioner va localitzar vuit immigrants quan havia aturat el tràiler a l'àrea de servei de l'autopista AP-7 a l'alçada de Maçanet de la Selva.