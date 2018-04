Turull també s'enfronta a Llarena: «vostè m'ha convertit en un pres polític»

El conseller destituït Jordi Turull ha seguit amb la línia dura davant del jutge Llarena i li ha demanat que faci "justícia i no política". "No sé si al novembre era un pres polític, però ara no tinc cap dubte", li ha dit, segons fonts properes a la seva defensa. Durant la declaració, ha acusat Llarena de tornar-lo a empresonar el passat 23 de març perquè, tal i com diu a la interlocutòria de processament, "no garanteix un retorn encertat a l'autogovern" i, per tant, s'ha autodefinit com a "pres polític". Segons ha dit, els poders de l'Estat "es creuen" perquè és el govern espanyol el que diu "quan" els processen i "per quins delictes els condemnaran" i, en canvi, el Suprem marca "qui ha de ser el president de Catalunya". "No pretenguin decidir qui ha de ser el candidat a president", ha manifestat davant Llarena. A més, Turull li ha demanat si té algun informe forense per referir-se, com fa a les interlocutòries, a la seva "esfera psicològica interna" per defensar que pot reiterar perquè no ha abandonat les tesis independentistes.

Seguint l'estratègia de la resta d'empresonats, Turull ha aprofitat la declaració indagatòria per dir-li cara a cara al jutge Llarena allò que considera que no està fent bé. Directament, l'ha acusat de fer política amb les seves decisions i li ha demanat que s'aparti d'aquesta línia i no condicioni qui ha de ser candidat a la Generalitat.

A més, l'ha acusat de convertir-lo en un "pres polític" tornant-lo a empresonar justament quan el Parlament ja l'havia proposat com a candidat i s'havia sotmès a una primera votació, que va ser fallida.

Segons fonts presents a la declaració, també li ha qüestionat al jutge si té algun informe forense que li permeti acreditar què és el que pensa. En alguna interlocutòria, Llarena s'ha referit a "l'esfera psicològica interna" dels processats per argumentar que encara podien reiterar en els delictes que havien comès.



Afectar la seva candidatura

Jordi Turull va ser nomenat candidat oficialment per Roger Torrent el vespre del 21 de març, després de saber que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, el citava dos dies més tard per revisar la seva llibertat provisional. A més, va convocar el ple per l'endemà, dijous 22 de març, amb la intenció que Turull pogués anar al Suprem a declarar ja com a president electe. Ara bé, la CUP no va donar suport al candidat i la seva investidura no va prosperar. Per això, quan va comparèixer el dia 23 de març davant de Llarena, ho va fer com a candidat fallit a la investidura.

Tanmateix, la citació de Llarena va fer trontollar els plans d'investir Turull la setmana vinent i va accelerar els terminis previstos inicialment. Un fet que el conseller destituït de presidència ha retret al jutge durant la declaració d'aquest dimecres.