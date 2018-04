El govern espanyol cessarà Agustí Colomines i la directora general de Relacions Exteriors

El govern espanyol cessarà aquest divendres la directora general de Relacions Exteriors de la Generalitat, Marina Falcó, i el director de l'Escola d'Administració Pública, Agustí Colomines, segons explica 'La Vanguardia'. L'executiu encapçalat per Mariano Rajoy prendrà aquesta decisió en virtut de l'aplicació de l'article 155. Els motius del cessament de Colomines, persona pròxima al president Carles Puigdemont i un dels ideòlegs de Junts per Catalunya, no han transcendit. En canvi sí sembla que la destitució de Marina Falcó tindria a veure amb la participació de l'exconseller Lluís Puig en un acte a la delegació de la Generalitat a Brussel·les aquest dimecres.

Cal recordar que el conseller de Cultura va participar en un acte de la Setmana Catalana de Brussel·les a la seu de la delegació del govern, intervinguda pel govern espanyol des de l'aplicació del 155. Va ser el primer membre del govern de Carles Puigdemont que entrava a l'edifici des que l'executiu espanyol va destituir el representant permanent Amadeu Altafaj i va tancar tota la resta de delegacions a l'exterior. El conseller de Cultura cessat va intervenir per celebrar el 100è aniversari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo.

Aquesta acció va tenir una rèplica immediata del govern espanyol, que de seguida afirmava que el Ministeri d'Exteriors prendria mesures "ràpidament" contra la delegació de Brussel·les, que Puig és un "fugat" de la justícia espanyola i que hi ha una ordre de detenció europea contra ell.