Els controladors aeris del Prat acorden vagues de 24 hores a partir del 20 de juny

Els controladors aeris del Prat han acordat fer aturades de 24 hores a partir del proper 20 de juny. El 85% dels treballadors del centre de control de l'aeroport reunits aquest divendres en assemblea han decidit anar a la vaga. Segons expliquen fonts del sindicat majoritari, Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA), «la falta de personal és el gran problema» i per això han decidit fer les aturades. En un comunicat, els controladors ja van vaticinar un estiu de «col·lapse» a l'aeroport barceloní a causa de «la manca» de supervisors a les torres de control, que «s'ha fet crònica», asseguraven. Tot i que Enaire ha fet convocatòries per contractar professionals, «no s'arribarà a temps» perquè els nous controladors arribin a l'estiu, quan hi ha més vols.

«No és una previsió pessimista, és realista», anticipava en el comunicat el portaveu d'USCA, Pau Marí. Segons USCA, l'aeroport ja acumula un 9,4% més de passatgers que l'any passat per aquestes dates. Raül Tobaruela, portaveu de l'assemblea de controladors aeris del Centre de Control de Trànsit Aeri de Gavà, ha explicat que la vaga és «l'última opció» i que el que realment volen els treballadors és «iniciar un diàleg seriós i vinculant» amb Enaire.

Tobaruela insisteix en què «falten molts treballadors» per assumir l'augment de trànsit aeri que hi ha hagut en els darrers vuit anys, i com a exemples explica que treballen 7 de cada 8 dies, que no compleixen el 25% de descans dins de cada jornada laboral estipulat per llei –un percentatge, subratlla, menor que el que es fa a Europa- o que no hi ha regularitat en l'organització dels tres torns diaris necessaris per cobrir una jornada de 24 hores de vols.

Sobre les raons que han conduït a aquesta situació, Tobaruela opina que hi ha hagut una «mala planificació del creixement exponencial» de vols que hi ha hagut en els darrers vuit anys. I sobre el fet que, com diu Enaire, s'està contractant personal per pal·liar el problema, el representant dels controladors aeris afirma que es fa «a ritme molt baix» i no en la quantitat que seria necessària per «normalitzar la situació».

Per tot plegat, els controladors desitgen que «d'una vegada» l'empresa «s'adoni que té un problema» que genera situacions «molt perjudicials». I Tobaruela alerta, a més, que és una situació que «surt ara a Barcelona», però que «és qüestió de temps» que surti també a altres punts de l'Estat espanyol.