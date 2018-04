ETA demana perdó i reconeix «el dany causat» a les víctimes

La banda terrorista ETA ha publicat aquest divendres, quinze dies abans que es produeixi la seva anunciada dissolució definitiva, un comunicat en el qual reconeix "el dany que ha causat en el transcurs de la seva trajectòria armada" i mostra "el seu compromís amb la superació definitiva de les conseqüències del conflicte i amb la no repetició". Diu que "tant de bo res d'això hagués ocorregut" i apel·la a "la reconciliació".

En el comunicat, difós pel diari 'Gara', ETA parla d'un "sofriment desmesurat" amb "morts, ferits, torturats, segrestats o persones que s'han vist obligades a fugir a l'estranger" i reconeix "la responsabilitat que ha adquirit en aquest dolor", perquè "res d'això havia d'haver-se produït mai o no s'hauria d'haver perllongat tant en el temps".

"Som conscients que en aquest llarg període de lluita armada hem provocat molt dolor, inclosos molts danys que no tenen solució. Volem mostrar respecte als morts, als ferits i a les víctimes que han causat les accions d'ETA, en la mesura que han resultat damnificats pel conflicte. Ho sentim de debò", diu la banda terrorista, que el 5 de maig té previst un acte a França per escenificar la dissolució definitiva.

El comunicat diu, a més, que "a conseqüència d'errors o de decisions errònies, ETA ha provocat també víctimes que no tenien una participació directa en el conflicte" dins i fora del País Basc.

Perdó a persones "sense responsabilitat alguna"

"La nostra actuació ha perjudicat ciutadans i ciutadanes sense cap mena de responsabilitat. També hem provocat greus danys que no tenen marxa enrere. A aquestes persones i als seus familiars els demanem perdó. Aquestes paraules no solucionaran el que ha passat, ni mitigaran tant de dolor. Ho diem amb respecte, sense voler provocar de nou cap mena d'aflicció", resa l'escrit.

"Entenem que molts considerin i expressin que la nostra actuació ha estat inacceptable i injusta, i ho respectem, ja que a ningú se'l pot forçar a dir el que no pensa o sent", afegeix a continuació.

ETA apunta que "per a molts d'altres també han estat totalment injustes, malgrat utilitzar la disfressa de la llei, les accions de les forces de l'Estat i de les forces autonomistes que han actuat conjuntament, i tampoc aquests ciutadans i ciutadanes mereixen ser humiliats".

"Ningú pot canviar el passat"

En cas contrari, hauríem d'interpretar que ha existit un dany just que mereix ser aplaudit. ETA, en canvi, té una altra posició: tant de bo res d'això hagués ocorregut, tant de bo la llibertat i la pau haguessin arrelat a Euskal Herria fa molt de temps", afirma ara la banda terrorista.

En aquesta línia, assenyala que "ningú pot canviar el passat, però una de les coses més perjudicials que es podria fer ara seria intentar desfigurar-ho o ocultar determinats episodis". "Reconeguem tots la responsabilitat contreta i el dany causat. Malgrat no tenir ni el mateix punt de vista ni els mateixos sentiments, tots hauríem de reconèixer, amb respecte, el sofriment patit pels altres. Això és el que vol expressar ETA", apunta.

De cara al futur, cita la "reconciliació" com "una de les tasques a dur a terme" i que "en la seva mesura s'està produint amb honestedat entre la ciutadania". "És un exercici necessari per conèixer la veritat de manera constructiva, tancar ferides i construir garanties perquè aquest sofriment no torni a succeir. Donant una solució democràtica al conflicte polític es podrà construir la pau i aconseguir la llibertat", conclou el comunicat.