Lucía Fernández: "Deixo la prostitució per preparar els exàmens de Dret i després torno"

A Lucía Fernández li queden cinc assignatures per acabar la carrera de Dret a la Universitat d'Oviedo. Treballa per pagar-se la llicenciatura, el pis, el menjar i les seves despeses personals. En acabar el grau prepararà oposicions a subinspecció d'ocupació i seguretat social. Quan aquesta jove de Gijón de 25 anys entra al campus, molts la miren de cua d'ull i altres xiuxiuegen descaradament. La seva professió l'ha fet bastant popular. És treballadora sexual, actriu porno i protagonista d'una webcam eròtica.

-Lucía Fernández és el nom que apareix en els seus anuncis, webcam i pel·lícules. És el seu nom?

-És el meu nom de guerra. El de veritat és per a les institucions i la policia. Si surto per aquí amb els meus amics i una persona s'interessa i em pregunta com em dic, m'ho penso perquè no sé si s'acosta per la meva faceta de personatge públic o perquè té un veritable interès en la meva amistat.

-Per què va decidir exercir la prostitució?

-Vaig demanar una beca de mobilitat Sèneca a la Universitat fa dos anys i mig per estudiar a Barcelona, ??que és una ciutat cara. Em preocupava no viure amb comoditat. Sempre havia treballat a Astúries. He estat hostessa, mainadera, promotora, comercial, cambrera ...

La veritat és que he portat una vida molt sacrificada. Coneixia alguna noia que ho feia i altres parlaven bé del treball sexual, així que un dia vaig pensar que potser no era mala idea. No sabia ni per on començar. No et dic més que vaig buscar a Google "com ser prostituta" per publicitar-me. Al final vaig entrar a treballar en un pis a Gijón. Vaig entrar per a tres setmanes, que era el temps que em faltava per marxar a Barcelona, ??i avui segueixo en la professió.

-Per què continua?

-Perquè vaig veure diners i em vaig adonar que l'activitat no em generava un dilema moral. Durant la setmana anava a classe i els dissabtes i diumenges treballava al pis. Ara, després de l'estada a Barcelona, ??he llogat un apartament a Oviedo per rebre els clients. També viatjo bastant a Madrid i Catalunya. Al dia acostumo a fer entre dos i cinc serveis, però he arribat a fer deu. És un negoci en el que els meus anuncis són pur màrqueting.

-Com s'ho fa per poder viatjar per treball i estudiar?

-Deixo la prostitució uns dies quan preparo els exàmens de Dret i després torno. En altres ocasions redueixo les cites al mínim. Depèn.

-Quant cobra?

- (Riu). No t'ho diré. Canvi les tarifes en funció de la ciutat i lògicament pujo el preu si he de viatjar. Poso un preu que el consumidor mitjà pugui pagar, però que no sigui assequible a tothom. No és que sigui classista, però la gent que et dóna 100 o 200 euros per una hora et tracta de forma diferent a altres persones a les que els hi costa arribar a final de mes i et pagarien 20. He arribat a guanyar més de 1.000 euros en un dia. A Oviedo no puc demanar 300 euros per una hora perquè no me'ls pagaran. A Madrid la cosa canvia. Al cinema porno el preu també és diferent: per una escena et paguen entre 400 i 700 euros en funció de la pràctica sexual que calgui gravar.

-Troba a faltar tenir una feina reglada i cotitzar?

-Vaig treballar dels 17 als 23 i en aquests sis anys no vaig arribar a cotitzar ni per a un any d'atur. Hi ha empresaris que no estan donant d'alta als empleats per les hores reals de treball. Qui cotitza prou avui dia per poder jubilar-se? Jo estic en contra de la feina. Si fos per mi l'aboliria, però com en aquesta societat de moment cal mantenir-se per viure, he de generar diners.

-Ha pensat donar-se d'alta d'autònoms?

-Fent tripijocs podria aconseguir-ne marcant l'apartat de "diversos". Si em faig autònoma després hauria de pagar l'impost d'activitats econòmiques i si en aquest moment dic que sóc prostituta, Hisenda em dirà que no em pot cobrar i m'embargaria els diners.

-Ingresa els diners al banc o el guarda en un altre lloc en un lloc segur?

-El ingresso al banc. Mai m'han demanat explicacions sobre els meus ingressos. La declaració de la renda em surt a retornar, però no ho cobro per no estafar a l'Estat. Que s'ho quedi Montoro. L'any passat em tornaven 100 i encara no sé el motiu.

-Quin tipus de clients té?

-De tot. La idea popular més estesa és que els clients de les prostitutes són vells panxuts que fan pudor i fan fàstic. No és així. Hi ha molts joves i fins i tot homes que vénen amb les seves dones per fer trios. Dones soles no he tingut. La gent també creu que els clients ens fan servir, però la que diu qui, com, quan i on sóc jo. Ells paguen pel temps.

-Suposo que la seva família sap que és treballadora sexual. Com ho porta?

-És clar que ho saben. Vaig trigar un mes a explicar-ho a ells i als meus amics. Va haver-hi persones que van reaccionar fatal i no ho van acceptar. Suposo que a conseqüència de les idees preconcebudes que la societat té sobre el meu treball. Altres s'ho van agafar bé i em pregunten regularment com estic per oferir-me el seu suport. Jo els hi dic que bé, perquè és la veritat, encara que de vegades tingui dies de merda treballant com tothom. A la meva mare no li queda més remei que acceptar-ho i amb el meu pare no em parlo. La meva àvia em va trucar per telèfon poc després de explicar-li a la meva família el que estava fent. "Filla, ¿treballes?". Li vaig dir que si. "Ets prostituta?". Li vaig dir que també. "I guanyes diners?". Li vaig respondre que bastant. "Doncs em sembla molt bé".

-Té o ha tingut parella sent prostituta?

-Abans vaig conviure amb un noi. Vaja, que he rentat calçotets que no eren meus. Després, a Barcelona, vaig sortir amb un altre. No m'agradava que em preguntés per la feina i quan teníem relacions sexuals em deia que si encara tenia ganes. Ara no tinc parella i tampoc ganes de tenir-la. Em fa mandra implicar-me emocionalment.

-Li costava separar la vida professional de la personal?

-Què va. La prostitució és com fer cafè en una cafetera. Al principi arribes perdut i no saps com funciona la màquina, però arriba un moment en què automatitzes els moviments. L'amor és una altra cosa.

-Li queden cinc assignatures per acabar la carrera. Segueix anant a classe?

-No vaig perquè no em compensa suportar l'estigma de la prostitució en un ambient adolescent. Un dia van posar els meus gemecs per un altaveu de mòbil a classe. T'ho pots creure?