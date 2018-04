Manuel Valls estudia l'oferta de Ciutadans per presentar-se a l'alcaldia de Barcelona

L'ex primer ministre francès Manuel Valls ha assegurat es pensarà si ser el candidat de Cs per Barcelona en les propers municipals. "M'agradaria continuar en el debat independentista d'una forma o altra. Puc anar més lluny? M'ho pensaré", ha estat la resposta a la pregunta directa a 'Los desayunos de TVE' perquè confirmés o desmentís que havia rebut aquesta oferta de la formació taronja i si l'acceptaria. L'exprimer ministre francès ha afirmat que s'ha ficat en el debat sobre la qüestió catalana perquè és nascut a Barcelona, fill d'un català i vol tornar a Catalunya i Espanya el que li han donat. "Són els meus orígens, és també una forma de generositat", ha manifestat. Valls ha afegit que també s'ha ficat en aquest debat per la importància que té per a Europa i ha asseverat que li agradaria continuar des de la vessant "política i intel·lectual".

Per a Valls el "projecte separatista ha mort", tant per la resposta de l'Estat amb el 155 com per la d'Europa però ha reconegut que la defensa de la idea independentista continuarà. Per això, ha augurat que el que queda "serà molt llarg perquè la societat catalana està molt dividida" i ha esperat que al final hi ah solucions basades en el diàleg. "Però serà llarg perquè la irresponsabilitat de part dels independentistes impedeix de moment tirar endavant", ha lamentat.

L'exprimer ministre socialista ha reconegut que la Unió Europea (UE) li ha costat d'entendre que la qüestió catalana no era un "problema intern" i en dir que "no hi havia possibilitat que Catalunya sortís d'Espanya i es quedés a la UE". L'exprimer ministre socialista ha negat l'existència de presos polítics i ha assegurat que aquests "existeixen a Veneçuela" però no a les democràcies europees. "Ha de quedar molt clar això, per això penso que l'extradició de Puigdemont es farà, Espanya és un estat de dret i hi ha un espai judicial europeu", ha declarat.

Sobre això, ha criticat el posicionament de la justícia alemanya sobre Carles Puigdemont: "no hi pot haver una justícia que sobre un tema tan important i davant la petició d'un estat de dret argumentada faci una resposta com la que coneixem (...). No pot ser perquè sinó s'acaba amb la idea europea". Valls ha demanat "respecte" per l'espai judicial europeu entre els diferents estats democràtics.

Ha reivindicat també que tot i que Catalunya té una "identitat molt forta" també hi té a dins la identitat espanyola i l'europea i ha assegurat que "si es treu una es perd el que és Catalunya". En aquest sentit, ha afirmat que la xiulada a l'himne espanyol que hi pugui haver aquest dissabte durant la final de la Copa del Rei "no és Catalunya". "Espanya sense Catalunya i Catalunya sense espanya no té sentit", ha resumit.

Per últim, ha criticat els nacionalismes i ha dit que "si es toquen les fronteres, la guerra és possible". L'exprimer ministre socialista ha dit que tocar aquestes fronteres és "molt fràgil" i que si es trenquen els estats-nació "tot és possible". Ha defensat que Europa viu "en pau" gràcies als estats-nació després que fessin "la guerra durant segles".



Demana claredat a ETA

D'altra banda, Valls ha valorat el comunicat fet públic aquest divendres per la banda terrorista ETA assegurant que és un "pas important" però reclamant "que les coses siguin clares". Segons l'exprimer ministre francès, s'ha "derrotat" a la banda terrorista gràcies a la cooperació policial entre l'Estat i França i a que la societat basca i espanyola "van impedir que les seves idees poguessin continuar". "Però fins al final s'ha de derrotar la banda, s'ha de dissoldre, demanar perdó no només a la societat basca sinó a tota l'espanyola i punt. Ha d'acabar aquesta història", ha declarat. Ha afegit que "no hi pot haver negociació" i que ara cal la "rendició incondicional".

En aquest sentit, ha defensat la "cooperació estupenda" que hi va haver sempre entre els governs francès i espanyol en aquest tema partint de la base que el govern francès "havia de donar suport" al que diguessin el govern i la societat espanyola. "No hi ha lloc per a la negociació entre ETA i França i això ha de continuar fins al final", ha dit.

D'altra banda, ha dit que Europa en general s'enfronta ara a un altre tipus de terrorisme, el jihadista, contra el que és "més difícil de lluitar". Segons ell, a l'Estat la gent "no s'ha adonat encara del que representa aquest perill", malgrat els atemptats de Barcelona del passat agost. "Es va oblidar molt perquè hi va haver el tema del separatisme", ha assegurat. Però ha alertat que tant a l'Estat com a Catalunya hi ha "desenes de joves i gent radicalitzada" i ha posat com a exemple que a Barcelona "es ven literatura jihadista i això no està permès a França avui dia".